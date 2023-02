Az Ismerős Arcoktól a Nélküledet fogja játszani az új nógrádi zenélő út

A nemzeti érzelmű autósoknak eddig be kellett érniük a CD-vel vagy a pendrive-ra kiírt magyar slágerekkel, most viszont már kívülről is felcsendülhet az elmúlt bő évtized egyik legnagyobb nemzeti balladája. Nógrád megyében ugyanis új zenélő út épül, amely az Ismerős Arcoktól a Nélküledet fogja játszani.