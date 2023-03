Ha a marketing célú nyereményjátékunkban való részvétel valamilyen formában ellenérték fizetéséhez kötött, villanjon fel a figyelmeztető lámpa a cégvezetők előtt, nagyon körültekintően kell eljárni mind a szabályok, a feltételrendszerek kialakításánál, mind azok közzététele során, hogy ne sértsék meg a szerencsejáték szervezésére vonatkozó szabályokat – figyelmeztetett dr. Farkas Márton ügyvéd.

A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 1. § (1) bekezdése alapján „szerencsejáték minden olyan játék, amelyben a játékos pénz fizetése, vagy vagyoni érték nyújtása fejében, meghatározott feltételek fennállása vagy bekövetkezése esetén pénznyereményre, vagy más vagyoni értékű nyereményre válik jogosulttá. A nyerés vagy a vesztés kizárólag, vagy túlnyomórészt a véletlentől függ.”

A három fő fogalmi elem tehát:

pénz fizetése (vagy egyéb vagyoni érték nyújtása) ellenében;

pénznyeremény vagy vagyoni értékű nyeremény juttatása, ha bizonyos feltételek fennállnak; a

nyerés a véletlentől függ, szerencseelemet tartalmaz.

Érdemes tudni, a három feltétel együttes fennállása esetén minősül egy nyereményjáték szerencsejátéknak. Például, ha egy marketing céllal szervezett rajzpályázaton vagy fotópályázaton való részvétel ugyan nevezési díj fizetéséhez kötött, de a végeredmény nem sorsoláson, hanem egy zsűri döntése alapján születik meg, akkor a fenti 3 feltétel közül az utolsó hiányzik, így nem kell tartanunk attól, hogy szerencsejátékot bonyolítunk le. Ezeket a szempontokat ugyanakkor szükséges végig venni a nyereményjáték tervezésre során.

Túlnyomórészt online térben zajlik

A tapasztalatok egyértelműen arról árulkodnak, a kérdéses nyereményjátékok túlnyomó részben az online térben zajlanak, de ez nem jelenti a terület szabályozatlanságát, a fogyasztóvédelmi, az adatvédelmi, a büntetőjogi szabályok itt is érvényesek, eljárást indíthat a GVH, a szerencsejáték-felügyelet vagy az adatvédelmi hatóság is.

Sőt, legutóbb tavaly októberben egy máltai székhelyű online szerencsejáték szolgáltató ellen indított vizsgálatot a GVH, a hatóság gyanúja szerint nem rendelkezik online szerencsejáték szervezésére vonatkozó, emellett bizonyos szolgáltatásait szándékosan hasonlóan (többek között azonos névvel és dizájnnal) reklámozza más vállalkozások legális és engedélyezett szerencsejátékaihoz. A Napi.hu megkeresésére a GVH-nál elmondták: ez az eljárás még folyamatban van.

Ezekre kell figyelniük a cégeknek

Magyarországon csak engedéllyel, a szerencsejáték-felügyelet hozzájárulásával, az erre feljogosított szervezet szervezhet szerencsejátékot. (Természetesen például a Kenó, a lottók és más játékok esetében erre nincs mód, mert állami monopólium.) Nem mindenki tudja azt sem, ha például a karácsonyi céges bulin tombolát akarok lebonyolítani, kötelező bejelenteni, vizsgálhatja később a felügyelet.

Bármilyen típusú nyereményjátékban is gondolkodunk, a legjobb megoldás, ha a tervezés során alaposan végig gondoljuk a lebonyolítás egyes lépéseit, majd egy jól érthető, átlátható és a valós feltételeket visszatükröző részvételi szabályzatot készítünk. Figyeljünk arra is, hogy rendelkezésre álljanak a nyereményjáték szervezeti és technikai feltételei is: tervezzük meg alaposan, hogy milyen felületeken biztosítjuk a részvételt és a szervezeten belül kinek lesz a feladata a nyereményjáték adminisztrálása.

A részvételi szabályzatok leggyakoribb hibája, ha az pongyola, félreérthető, nem rendezi egyértelműen vagy teljes körűen a játékban való részvételt. Ha nem ingyenes a részvétel, akkor lényeges kérdés, miképp kötjük össze a szolgáltatás, a termék igénybevételével. Ennek hiányában ugyanis bármilyen formában, bármilyen kis összeg fizetése is történik a résztvevő által a nyereményjátékért, máris megvalósítottuk a szerencsejáték definíciójának első elemét: pénz fizetése (vagy egyéb vagyoni érték nyújtása) ellenében. Máris ingoványos a talaj.

Nem árt tudni, emelt díjas hívások és SMS-ek is alkalmasak a pénzfizetési tényállási elem megvalósítására, hiszen annak haszna a nyereményjáték szervezőjénél realizálódik.

Nagyon érdemes figyelni, amikor a termék megvételét összehozzuk a részvétellel, és pontosan meg kell indokolni az árakat, az esetleges kedvezményeket. A részvételi szabályzat elkészítésekor érdemes szakemberhez fordulni, hiszen olyan kérdésekre is rávilágíthat, amely talán eszünkbe sem jut: hogyan bonyolítható egy közönségszavazás, mi a teendő, ha le akarjuk fújni a játékot, netán miképp kerül a végső nyerteshez nyereménye…

Nem szabad megfeledkezni a nyereményjáték adatvédelmi vonzatairól sem: rögzíteni kell többek között, hogy az e-mail cím, telefonszám vagy egyéb személyes adatok meddig lesznek az adatkezelőnél, jó tanács, hogy személyi igazolvány másolatának küldését ne tegyük a részvétel feltételévé, mivel azzal szükségtelen adminisztrációt és adatkezelési felelősséget rántunk magunkra. Bár létezik egyébként olyan tapasztalat, hogy minél nagyobb a nyeremény, a vállalkozás, annál inkább jobb minőségűek a részvételi szabályzatok, mégsem javasolt más vállalkozások szabályzatait átvenni, mivel biztosan tartalmaznak olyan feltételeket, amelyek nem alkalmazhatók a saját nyereményjátékunkra.

Összefoglalva: a legegyszerűbb nyereményjáték tervezetlensége, és feltételrendszerének óvatlan kialakítása is komoly következményekkel járhat.