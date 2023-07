Nyilvánosságra hozta a kormányzat a Bethlen Gábor Alap 2022. évi tevékenységéről és működéséről szóló beszámolót, melyből többek között kiderül az is, hogy a mennyivel támogatták a külhoni magyar oktatást az elmúlt esztendőben.

A cél A Bethlen Gábor Alap célja, hogy támogassa a Magyarország határain kívül élő magyarság szülőföldjén való egyéni és közösségi boldogulását, előmozdítsa a Magyarországgal való kapcsolataik ápolását és fejlesztését, valamint megerősítse a magyar nemzeti azonosságtudat kialakulását. Az elkülönített állami pénzalapként működő Alap támogatások nyújtásával segíti a határon túli magyarság anyagi, szellemi gyarapodását, nyelvének, illetve kultúrájának megőrzését és továbbfejlesztését, valamint az anyaországgal való és egymás közötti sokoldalú kapcsolatainak fenntartását, erősítését.

Sok-sok milliárdnyi közpénz

A Semjén Zsolt nemzetpolitikáért, nemzetiségpolitikáért, egyházpolitikáért és egyházdiplomáciáért felelős miniszter által feltöltött dokumentum szerint az Alap eredeti bevételi előirányzata 33 830,8 millió forint volt, amely az év közben végrehajtott előirányzat módosítások figyelembevételével 58 511,5 millió forintra módosult.

Az Alap kiadási előirányzata – a többletbevételek, az előirányzat módosítások és a felhasználható maradvány-igénybevétel eredményeképpen – 52 959,8 millió forintra módosult, amelyből 45 740,7 millió forint nemzetpolitikai célú támogatásokra, 2 319,7 millió forint a Határtalanul! program támogatása szakmai feladatai ellátására, 3 598,9 millió forint a Működtetési célú kifizetésekre, 246,6 millió forint a Magyarság Háza program támogatására, 1050,0 millió forint a Rákóczi Szövetség támogatására és 3,9 millió forint az előző évek átvett forrásainak elszámolásához szükséges kiadásokra nyújtott fedezetet.

Végül a szabad maradvány összege 5,029 milliárd forint lett a tavalyi év végén.

A „Szülőföldön magyarul” című program keretében több külhoni oktatási szervezetet is támogatott az Alap 210 millió forint értékben.

Erdély - Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége: 99,5 millió forint,

Felvidék - Szlovákiai Magyar Pedagógusok: Szövetsége 47,5 millió forint,

Vajdaság - Concordia Minoritatis Hungaricae - Kisebbségi Magyar Egység: 32,6 millió forint,

Kárpátalja - "KMKSZ" Jótékonysági Alapítvány: 26,0 millió forint,

Horvátország - Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma: 3,4 millió forint,

Muravidék - Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet Lendva: 1,1 millió forint.

A lebonyolító szervezetek feladata többek között az igénylések begyűjtése, az igénylők informálása, az adatlapok kezelése, az adatok rögzítése és feldolgozása, a formai és jogosultsági ellenőrzés, a hiánypótlások kezelése, a döntés előkészítése, az igénylők kiértesítése volt.

Ezen felül a diákok és a hallgatók is részesülhettek nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz támogatásban is. A vonatkozó kormányhatározatra hivatkozva az Alap 204 484 fő nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz támogatásáról és 6 762 fő hallgatói támogatásáról döntött, összesen 6 218,2 millió forint összegben. Ez már így meghaladja a 29 ezer forintot is diákokként.

Nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz támogatások

Románia: 131 000 darab - 2 934,4 millió forint - átlagosan egy főre: 22 400 forint;

Szlovákia: 35 650 darab - 798,6 millió forint - átlagosan egy főre: 22 400 forint;

Szerbia: 18 089 darab - 405,2 millió forint - átlagosan egy főre: 22 400 forint;

Ukrajna: 18 606 darab - 1 860,6 millió forint - átlagosan egy főre: 100 000 forint;

Horvátország: 759 darab - 17 millió forint - átlagosan egy főre: 22 400 forint;

Szlovénia: 380 darab - 8,5 millió forint - átlagosan egy főre: 22 400 forint.

Hallgatói támogatások

Románia: 5 500 darab - 123,2 millió forint - átlagosan egy főre: 22 400 forint;

Szlovákia: 350 darab - 7,8 millió forint - átlagosan egy főre: 22 285 forint;

Szerbia: 359 darab - 8 millió forint - átlagosan egy főre: 22 285 forint;

Ukrajna: 548 darab - 54,8 millió forint - átlagosan egy főre: 100 000 forint,

Horvátország: nulla darab

Szlovénia: 5 darab - 0,1 millió forint - átlagosan egy főre: 20 000 forint.

A Program keretösszegéből 4 995,4 millió forint a 2022-es, 1 222,8 millió forint pedig a 2023-as költségvetés terhére lett biztosítva.