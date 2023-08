A kormányfő a beszélgetés elején reagált Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter 14 pontos inflációellenes csomagjára. Mint mondta, egy olyan helyzetben, amiben az európai gazdaság van, egymásra épülő lépéseket kell tenni. Orbán Viktor szerint a baj gyökerét most nem tudjuk orvosolni, mert amíg nincs béke, addig marad a háborús gazdaság, és maradnak a szankciók.

Ha a háború véget érne, akkor pillanatok alatt megváltozna az a közeg, amiben működik az európai gazdaság. Azonban a háború intenzitása nő, és egyre brutálisabb

– mondta a miniszterelnök, aki szerint a megoldás kulcsa a nagy cégek kezében van.

A kormányfő három fontos feladatot jelölt meg az előttünk álló időszakra. Ezek az alábbiak:

meg kell védeni a munkahelyeket,

le kell törni az inflációt,

vissza kell találni a növekedési pályára.

A munkahelyek védelmével nem állunk rosszul Orbán Viktor szerint. „Üstökön ragadtuk az inflációt, egy radikálisabb megoldást választottunk. Az árspekuláns multikat rá kellett venni, hogy hagyják abba az indokolatlan áremelést. Ami sok, az sok!”

– tette hozzá a kormányfő, aki szerint már augusztusban szép eredményekről számolhat be, biztos abban, hogy év végére, pontosabban október és december között egy számjegyű lesz az infláció.

A miniszterelnök beszélt arról is, hogy 70-80 ezer betöltetlen munkahely van jelenleg Magyarországon, de ahogy fogalmazott, aki dolgozni akar ma az országban, az talál erre lehetőséget.

Az öt százalékos infláció már elviselhető

„Az első negyedév mindenkinek nehéz volt, de jól állta a sarat a magyar gazdaság. Az emberek akarnak dolgozni, úgy érzik, a küzdelem nem egy szélmalomharc. A gazdaság jelentősebb szereplőivel is rendszeresen beszélek, és látom, hogy nem adták fel, készülnek a jövőre, még ha most nehéz is a helyzet” – fogalmazott a Kossuth Rádióban Orbán Viktor.

A miniszterelnök számára meg van tiltva a jóslás, de az év végére egy pozitív nullát szeretnék elérni

– mondta a gazdasági kilátásokkal kapcsolatban a kormányfő.

Viták vannak a kormányon belül is a bérekről és az infláció letöréséről. A 2024-es költségvetés – amit már elfogadott a parlament – hat százalékos inflációval számol, ez a minimum, amit el kell érni. Ha minden jól alakul, akár öt százalékra is le tudunk menni, ez már egy elviselhető infláció.

Budapest visszahelyezése a világtérképre

A szombaton rajtoló atlétikai világbajnokságról – amelyre pénteken estig fél áron lehet belépőket vásárolni – is kérdezték Orbán Viktort.

„Van gazdasági összefüggés, ezt majd a közgazdászok kiszámolják. Minden forintért le kell hajolni egy olyan országnak, mint Magyarország. Itt azonban egy nagyobb dologról van szó. Volt egy nagy tervünk 2010-ben, amikor az országot ránk bízták a választópolgárok” – jegyezte meg a kormányfő, aki szerint a terv Budapest visszahelyezése volt a világtérképre, különböző lépéseken keresztül. Ezek infrastrukturális fejlesztések, kulturális események és sportrendezvények.

Karnyújtásnyira vagyunk egy Bajnokok Ligája-döntő megrendezésétől is. Úgy érezheti a világ, aki nem volt Budapesten, az kimaradt valamiből. Ha nagy világesemény van, egy adott ország meghívja a barátait, és szívesen fogad minden érdeklődőt.

Az atlétikai világbajnokságra jön többek között a katari emír, a török elnök, a szerb elnök, és jönnek politikai barátaink Közép-Ázsiából. Politikai és üzleti tárgyalásokat is folytatunk, nekem több mint egy tucat lesz a vb apropóján.

Fontos lépés előtt állunk a haderőfejlesztésben

„A magyar történelem izgalmas, kacskaringós és viharvert, és mivel rólunk szól, nekünk kedves is” – Orbán Viktor a honfoglalást és az államalapítást elevenítette fel egy rögtönzött történelemleckével augusztus 20. apropóján. Ezt követően rátért a haderőfejlesztésre, ami meglátása szerint jóval nagyobb hangsúlyt kap az orosz–ukrán háború óta.

Fontos, hogy harcosaink legyenek, ne egyenruhás munkavállalóink. A katonai kiképzésre, fejlesztésre, béremelésekre fordítjuk a forrásainkat. Annyi pénzünk sohasem lesz, hogy megvegyük a legmodernebb technikát, de nekünk mindig saját hadiipar kell, saját fejlesztés nélkül nem lehet ütőképes hadseregünk. NATO-tagok vagyunk, vannak kötelezettségeink is, ezeket az arányokat beállítottuk, felfutóban van a hadiiparunk. Zalaegerszeg büszke lehet, hogy a gyárának szalagjairól gördül le a legmodernebb tankok egyike

– mondta a Rheinmetall Hungary Zrt. pénteki gyárátadása előtt Orbán Viktor. A kormányfő hozzátette: Németországgal együttműködve újabb hadiipari fejlesztés van készülőben, közel 50 százalékban magyar tulajdonú gyár létesül.