Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön a Karmelita kolostorban fogadta Armin Pappergert, a német Rheinmetall hadi- és járműipari nagyvállalat vezérigazgatóját – közölte az MTI-vel Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke.

A megbeszélésen, melyen részt vett Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter is, elhangzott, hogy tavaly, az utóbbi három évtized legnehezebb évében is rendkívüli teljesítményt nyújtott a magyar gazdaság, és azon belül is a magyar ipar.

A veszélyek korába lépve, az ukrajnai háború idején látszik: jó döntés volt a magyar hadiipar fejlesztési programjának elindítása.

Emellett Orbán Viktor leszögezte: „Magyarország megvédése a legfontosabb célunk, ezért a magyar honvédség és a hadiipar fejlesztése az európai szankciós válság ellenére sem lassulhat. Így a Rheinmetall és a magyar állam együttműködése is zavartalanul folytatódik”.

Ebben nincs összhang a két ország között

A németh Rheinmetall gyártja azokat a háborúba készülő Leopard 2 harckocsikat is, melyek az amerikai Abrams tankokkal együtt áttörést hozhatnak Ukrajna Oroszországgal szembeni védekező háborújában.

Németországgal ellentétben a magyar kormány nem hajlandó fegyverekkel támogatni Ukrajnát, mert a miniszterelnök álláspontja szerint a fegyverszállítás az orosz-ukrán konfliktus elhúzódását okozná.

A kormányfő legutóbb hivatalos közösségi oldalán fejtette ki, hogy miért nem éri meg beszállni egy olyan háborúba, amit nem hazánk vív.