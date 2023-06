Az NNK 2022. évi összesítése alapján az országos helyzetkép kedvező: az országszerte nyilvántartott 279 fürdővíz közül

176 kapott kiváló;

58 jó;

és 11 tűrhető minősítést.

Kifogásolt kategóriába mindössze három strand (makói Maros Kalandpart; soltvadkerti Vadkerti tófürdő és a tiszakécskei Tisza-parti strand) került.

Az idegenforgalmi szempontból kiemelt jelentőségű tavak – Balaton, Tisza-tó, Velencei-tó – mellett található természetes fürdőhelyek zöme továbbra is kiváló besorolású.

A minősítés az uniós követelményeknek megfelelően négy év teljes adatsora alapján készült.

A kijelölt természetes fürdőhelyeket az üzemeltetők által megbízott laboratóriumok legalább évi négy alkalommal ellenőrzik, egyszer a fürdési idény előtt, majd a szezon során havonta legalább egyszer.

A vízmintavétel mellett a helyszínen vizsgálják, hogy van-e a fürdőhelyen látható szennyezés, például kátránymaradék, üveg, műanyag, gumi, egyéb hulladék vagy intenzív hínárosodás. A sekélyebb, könnyen felmelegedő állóvizekben a vízvirágzásnak nevezett cianobaktérium burjánzás jeleit – a víz elszíneződését, habzását – is követik.

A természetes fürdővíz minősítése a baktériumok száma alapján történik, négy év legalább 16 eredménye alapján. Az értékelés a vízminőség ingadozását is figyelembe veszi, így megállapítható, hogy mekkora a szennyezés kockázata: a kiváló vagy jó minőségű fürdővizekben nagyon alacsony, a kifogásoltakon túl gyakori a biztonságos fürdőzéshez, de ott sem folyamatosan rossz a fürdővíz minősége. Ez a kockázat alapú értékelés az esetlegesen fennálló egyéb egészségkockázatokat is követi.

Az EU jelentése szerint a tagállamok, Albánia és Svájc közel 22 ezer fürdőhelyének vízminősége 85,6 százalékban kiváló

Az előző évhez képest 107 újonnan nyitott fürdőhellyel bővült a strandok listája, ezek közel 35 százaléka Lengyelországban nyílt. A kedvelt nyári úti célok közül Horvátország, Görögország, Ciprus és Málta tengerpartjai, valamint Ausztria szabadvizeinek minősége legalább 94 százalékban kiválónak bizonyult 2022-ben.

A fürdőzés csak kijelölt fürdőhelyeken biztonságos, azonban nem minden esetben lehet első ránézésre megállapítani, hogy kijelölt fürdőhelyről van-e szó. Vannak olyan helyszínek, ahol a feltételek adottak, mégsem jelöltette ki a terület tulajdonosa, és a szükséges vízvizsgálatokat sem végzik el.

A kifogásolt vagy a nem ellenőrzött vízminőségű fürdőhelyeken a fürdőzők elsősorban hányásos, hasmenéses megbetegedéseknek, szem- vagy fülgyulladás kockázatának vannak kitéve – hívták fel a figyelmet.