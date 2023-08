A Peter’s Consulting Kft. vette át augusztus 1-jétől a Lifestyle Hotel Mátra tulajdonjogát és üzemeltetését. A mátrai szálloda szolgáltatási színvonalát 2021-től közel két éven át erősítette a BDPST Group szállodaüzemeltetési divíziója – számolt be a turizmus.com.

A Kékes lábánál található, 114 szobás, wellness részleggel rendelkező hotelt Tiborcz Istvánék még Mészáros Lőrinc cégétől, a Hunguest Hotels Zrt.-től vásárolták meg 2021-ben. A szállodával kapcsolatban a 24.hu korábban beszámolt arról, hogy az ingatlan évek óta rendőrségi és bírósági kényszerintézkedés alatt áll.

Ausztriában is így követték egymást a szállodák tulajdonosai

A BDPST azt a két ausztriai síhotelt is eladta még az év elején, amelyet korábban szintén a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó Hunguest Hotels Szállodaipari Zrt.-től vásárolt meg. A vevő ebben az esetben is a Peter’s Consulting Kft. volt, amelyet Zentai Péter vezet, aki a Magyarországon élő orosz milliárdos, Megdet Rahimkulov cégeit is irányítja.