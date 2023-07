A vezess.hu munkatársának alkalma volt beülni egy rendőrautóba, hogy megmártózzon a gyorsulási versenyektől, drifteléstől hangos budapesti éjszakában. Gyorsulási versenyt ugyan nem, de őrült gyorshajtókat azért látott bőven: meglepő módon éppen az Árpád hídon, az egész országot mélyen megrázó tragédia közelében.

Két rendőr áll a tripod mögött. A kezelő finom tenyérmozdulatokkal mozgatja a készüléket, közben nézzük az adatokat. Hopp, 108 km/h, azért ez már nem kevés. Szinte kinevetnek, és megmutatják a gép memóriájában lévő mai rekordert, akinél laza 167 km/óránál készült a fotó. 167! Az Árpád hídon 70 km/óra a sebességhatár

– számolt be a fejleményekről a vezess.hu munkatársa, aki csak ámult azon, ahogy egymás után jöttek az Árpád hídon a gyorshajtók, pedig még szinte meg sem száradt a festés a kijavított szalagkorláton, ott ahol a tragédia történt. Három óra alatt 81 gyorshajtóról készült felvétel, de így is volt, aki megúszta. Például az a teslás, aki 150 körül rombolt át a híd belső sávjában, csak az éppen megállóba befutó busz kitakarta a kritikus pillanatokban. A másik nyertes szintén egy Tesla taxi volt, aki nem is ment vészesen gyorsan, de a lézerblokkolója tette a dolgát.

Ahogy a vezess.hu beszámolt róla, a három óra alatt úgy hárommillió forintot fotózott össze az Árpád hídra vezényelt rendőrségi kamera.

Ezek alapján itt tényleg volna értelme a fixen telepített sebességmérőknek, akár többnek is, ha egyetlen éjszaka alatt, pár nappal egy itt bekövetkezett tragikus baleset után is ennyi gyorshajtót lehet vele lefotózni. Amik nem is kis sebességtúllépések, a 81 gyorshajtóból 20-ról 100 km/órás sebesség fölött készült a felvétel.