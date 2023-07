„Race 001. Ez volt a rendszáma annak az autónak, amelyik a szalagkorlátot legyalulva halálra gázolt egy ártatlan embert. Ebből is látszik, hogy nem egy szerencsétlen véletlenről, hanem rendszerszintű problémáról van szó. Ha lennének sebességmérő kamerák és drákói szigorúságú büntetés, ezek a kretének egyből visszavennének az arcukból és a sebességből is” – hívta fel a figyelmet főpolgármesteri közösségi oldalán Karácsony Gergely . Budapest vezetője szerint a kamerák felszerelése ugyan állami feladat, a főváros önkormányzata nem vár tovább: Budapest 48 sebességmérő kihelyezését készítette elő, ezeket Karácsony Gergely reményei szerint hamarosan működésbe is tudják hozni. Egy korábbi bejegyzésében a főpolgármester arra is határozott ígéretet tett, hogy a közgyűlés által pár napja elfogadott budapesti közlekedésbiztonsági stratégiájában vállalták: „ha törik, ha szakad, sebességmérő kamerák telepítésével fellépünk az eszelős gyorshajtók ellen”.