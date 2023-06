Egyre több európai ország hoz új szabályt a fiatalok jogosítványszerzéséről, valamint az idősebb sofőrökkel kapcsolatban. A fiatalok korlátozására egyes kormányok szerint azért van szükség, mert nem rendelkeznek elegendő tapasztalattal, az idősek pedig sokszor egészségügyileg veszélyeztetett korban is vezetnek.

A britek „gyenge” jogosítványt adnának

Az igény az intézkedésre azt követően merült fel, hogy 2017-ben autóbalesetben elhunyt két fiatal: egy brit kamaszlány, aki egy nem rég, négy hónapja jogosítványt szerzett, 18 éves sofőr mellett ült a járműben az anyósülésen. A vezető szintén életét veszítette a balesetben. A hátsó ülésen ülő tinédzser súlyos sérülésekkel élte túl az ütközést a velük szembejövő furgonnal

Az új szabály azt írná elő, hogy a 25 év alatti sofőrök nem szállíthatnak náluk fiatalabb utasokat. Ez a szabály azonban csak a jogosítvány megszerzését követő 1 évben lenne érvényes.

Ezen túl a tervek alapján a fiataloknál szigorúbban vennék a büntető tételek alkalmazását is: ha egy új járművezető két éven belül hat büntetőpontot halmoz fel, akár be is vonhatják a jogosítványát.

Richard Holden brit közlekedési miniszter május 16-án egy megbeszélésen fogja megvitatni a kormányzati terveket a közlekedésbiztonságért küzdő aktivistákkal. A javaslatot már jóváhagyta a Közlekedési Minisztérium tanácsadó bizottsága.

Az olaszok nem csak a gyerekeket tiltanák ki a fiatalok mellől

Hat hónapnyi szabadságvesztéssel kellene büntetni azt a 21 év alatti, vagy friss jogosítvánnyal rendelkező olasz sofőröket, akik éjszaka egynél több utast szállítanak. A cél egyértelmű: a diszkóbalesetek számának radikális csökkentése.

Az olasz Nemzeti Statisztikai Hivatal 2021-es adatai szerint a 15-29 éves korosztályban a közúti balesetek a vezető halálozási okok, az összes halálozás 35 százalékát teszik ki. Jóval megelőzve az öngyilkosságokat (12 százalék) és a rákot (13 százalék). Az okok, amelyek leggyakrabban kiváltják ezeket a tragédiákat? A lista élén

a figyelemelterelés,

az elsőbbség meg nem adása,

és a gyorshajtás áll.

Ezért Ettore Rosato képviselő a kormány elé javaslatot terjesztett, mely megtiltaná a kezdő és a nagyon fiatal sofőröknek, hogy éjszaka utasokat szállítsanak.

A KRESZ-módosítási indítvány szerint a 21 év alatti sofőröknek, valamint életkortól függetlenül mindenkinek a B kategóriás jogosítvány megszerzését követő első három évben éjféltől reggel 5 óráig tilos lenne egynél több utast szállítania – írja a javaslat.

E törvény megsértése esetén a járművezetőt 800-3200 euró közötti pénzbírsággal, a vezetői engedély 6 hónaptól 1 évig terjedő felfüggesztésével és hat hónapnyi szabadságvesztéssel kellene büntetni. Ha a járművezető a szabályszegés mellett még közúti balesetet is okoz, a szankciókat meg kellene duplázni – áll a tervezetben.

Lehet, hogy nem is lesz szükség szabályozni a fiatalokat

Egyre kevesebb fiatal akar jogosítványt szerezni. Ennek oka lehet egyrészt

a folyamatosan emelkedő jogosítványárak,

vagy az, hogy még csak álmodni sem mer arról, hogy lesz saját autója.

Az EU a tagállamokra bízza az idősekről való döntést

A pénzügyek és a környezetvédelmi aggályok miatti szorongás vezetett oda, hogy a Z generáció tagjai – vagy annál fiatalabb – már kevésbé érdeklődnek a jogosítvány és az autóvásárlás iránt – írja a Bloomberg.

Az Európai Bizottság elsősorban a hetven év feletti autóvezetőkre vonatkozó alkalmassági vizsgálatot és igazolást szigorítanák.

A legtöbb európai államban – köztük Magyarországon is – nincs felső korhatár, egészen addig, amíg a járművezető egészségi állapota nem zárja ki, hogy a közúti forgalomban vezessen.

Vannak azonban, akik már most is szigorúbbak:

Dánia: a 75 év felettieknek külön orvosi igazolást kell csatolniuk a vezetői engedély megújításához. A 80 év felettieknek pedig már évente meg kell újítaniuk jogosítványukat.

Spanyolország: a vezetői engedélyt 65 éves kortól ötévente kell megújítani, előírás az orvosi vizsgálat.

Nagy-Britannia: a hetven év felettiek vezetői engedélyét háromévente meg kell újítani. A kérelemben fel kell tüntetni minden olyan egészségügyi problémát, amely a vezetés szempontjából fontos lehet.

Svájc: minden hetven év feletti járművezetőnek kötelező a külön alkalmassági vizsgálat.

Olaszország: A legszigorúbb európai szabályozás szerint már ötven éves kor felett ötévente kell megújítani a jogosítványt, míg a hetven év felettieknek háromévente, a nyolcvan év felettieknek pedig kétévente kell orvosi igazolás a vezetéshez.

Az Index korábbi közvélemény-kutatásából egyébként az derült ki, hogy az emberek nem vinnék el az idősektől a jogosítványt, ugyanis a kitöltők közel 60 százaléka válaszolta azt, hogy „Nem, de a jogsi megújításának szabályait újra lehetne gondolni”.