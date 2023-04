Kezdene valamit a fiatal, frissen jogosítványt szerzett fiatalok vezetői engedélyével a brit kormányzat: az igény az intézkedésre azt követően merült fel, hogy 2017-ben autóbalesetben elhunyt két fiatal: egy brit kamaszlány, aki egy nem rég, négy hónapja jogosítványt szerzett, 18 éves sofőr mellett ült a járműben az anyósülésen. A vezető szintén életét veszítette a balesetben. A hátsó ülésen ülő tinédzser súlyos sérülésekkel élte túl az ütközést a velük szembejövő furgonnal – írja a SkyNews.

A 25 év alattiak fokozatosan megszerezhető vezetői engedélyének rendszere többek között azt jelentené, hogy a fiatal, még kevésbé tapasztalt sofőrök nem szállíthatnak náluk fiatalabb utasokat. A brit sajtó által megszerzett koncepcióban szerepel, hogy az említett szabály a jogosítvány megszerzésétől számított első egy évben lenne érvényes.

Ezen túl a tervek alapján a fiataloknál szigorúbban vennék a büntető tételek alkalmazását is: ha egy új járművezető két éven belül hat büntetőpontot halmoz fel, akár be is vonhatják a jogosítványát.

Richard Holden brit közlekedési miniszter május 16-án egy megbeszélésen fogja megvitatni a kormányzati terveket a közlekedésbiztonságért küzdő aktivistákkal. A javaslatot már jóváhagyta a Közlekedési Minisztérium tanácsadó bizottsága.

Évente több száz fiatal sofőr hal meg

Az ügyet felkaroló brit civil szervezet úgy tudja, hogy a szigetországban minden ötödik sofőr szenved kisebb-nagyobb balesetet a jogosítvány megszerzését követő egy éven belül: az Egyesült Királyságban az utakon évente több mint 1500 fiatal sofőr hal meg vagy sérül meg súlyosan.

Ezen nem segít, hogy a fiatal sofőrök egy részére jellemző, hogy megjelennek náluk a kockázati tényezők az utakon, köztük a késő éjszakai vezetés, a gyorshajtás, az ittas és a kábítószeres vezetés, valamint a járművezetés közbeni mobiltelefon használatát.