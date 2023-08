A Szent István-napi programsorozat részeként ma este minden eddiginél több , majdnem kilencszáz drón száll fel a fővárosban a Tűz és fények játéka elnevezésű programelem során: 34 ezer pirotechnikai effekt, grandiózus fényjáték, épületfestés, tűz alkotta úszó virágszőnyeg, lézershow és több száz drón óraműpontos repülése lesz látható. A szervezők tájékoztatása szerint az idei drónshow különlegessége, hogy két helyszínen összesen 896 drón repül majd a magasba, különféle alakzatokat formálva a magyar történelem jelképeiből.





Egyelőre a költségekről még nem tudni, sem a Miniszterelnökség, sem pedig a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség nem válaszolt az erre irányuló kérdéseinkre. Ugyanakkor az eddigi évek költségeiből lehet erre is következtetni:





2017: 177,8 millió forint;

2018: 174,8 millió forint;

2019: 212,5 millió forint;

2020: 1300 millió forint (de ez a pandémia miatt elmaradt);

2021: 3100 millió forint;

2022: 3200 millió forint.

Ezek csupán magának a tűzijátéknak a költségei, a programsorozat egyéb elemei nem tartoznak bele. Hogy ez sok, vagy sem, az már inkább politikai kérdés , ahogy az is talán csak hazánkban fordulhat elő, hogy a központi ünnepségnek otthont adó főváros polgármestere, Karácsony Gergely rákkeltőnek nevezi a tűzijátékot.





808 772 000 000 forint

Már-már hihetetlen, de az Amerikai Pirotechnikai Szövetség (APA) adatai szerint

csak 2022-ben 2,3 milliárd dollárt (jelenlegi árfolyamon több mint 808 milliárd forintot) lőttek magasba petárdák, csillagszórók, római gyertyák, cseresznyebombák és egyéb ünnepi robbanóanyagok formájában.

Az Egyesült Államokban olyan fontosnak tartják a július 4-ei tűzijátékot, hogy a 2020-as lezárás idején, a társadalmi távolságtartás ellenére is, közösségi összefogásból 1,9 milliárd dollárt költöttek az ünnepi tűzijátékokra. A hagyomány követése annyira erős az amerikaikban, hogy 2019-ben még mindössze egymilliárd dollárt fordítottak még erre a látványosságra, azonban ez az összeg a válság alatt megduplázódott.





Mindezt úgy, hogy az infláció pusztít a tengerentúlón is, és a tűzijátékpiaccal foglalkozó cikkek kitérnek arra is, hogy sok amerikai eközben arról is nyilatkozik, hogy nincs elegendő pénze a bankban egy hirtelen jövő nagyobb kiadás fedezetére.





99 százalékát(!) Kína állítja elő, Julie Heckman, Bár az amerikaiak otthoni tűzijátékainak, Julie Heckman, az APA elnöke optimista , igaz, hogy 2022-ben a szállítási díjak elszálltak, idén stabilizálódott ez is, így a becslése szerint a 2023-as szezonra mintegy 100 millió dolláros növekedés várható.





Adóforintokból

Az angol szakportál, a ShowtimeFireworks közölt egy összeállítást a szilveszteri tűzijátékok költségeiről. Ebből kiderül, a 2010-es 1,8 millió fontról 2,3 millió fontra emelkedett az ár a 2018-as és a 2019-es évekre.

Az elmúlt tíz évben a mindössze 10-15 perces december 31-ei látványosságok átlagosan 2 millió fontba kerültek. Kapcsolódó Van, ahol már leszoktak a tűzijátékról

A londoni tűzijáték költségeit a Greater London Authority Arts and Culture Fund (GLA) fedezi. A Művészeti és Kulturális Alap feladata a londoni lakosok és a turisták számára a rendezvény-, közösségi programszervezés, ezt helyi, központi és iparűzési adóból származó bevételekből finanszírozzák. Egyébként a szilveszteri rakétázás költségeit jegyeladásokból is fedezi a GLA, exkluzív környezetet biztosítva az országba látogató turisták, üzletemberek, politikusok számára, ami akár professzionális példa lehet Budapest számára is.





A világ legdrágább tűzijátékai

Abu Dhabi, 20 millió dollár (2009 óta tartják a rekordot, 55 percig tartott az attrakció);

Kuvait, 15 millió dollár (2012-ben az alkotmányozás 50. évfordulóján az egyórás tűzijáték során 77 282 lövedéket lőttek ki);

Sydney, 6,3 millió dollár (a hagyományos szilveszteri tűzijátékot egymilliárd ember nézi, ezért is költ ilyen sokat erre a város minden évben);

Dubai, 6 millió dollár (az Öbölmenti versenyben Dubai is tart egy világrekordot, 2014-ben 6 perc alatt 479 651 lövedéket lőttek fel, azaz percenként 80 ezret, másodpercenként pedig 1332 darabot...);

New York, 6 millió dollár (A Nagy Almában percenként csak 1 600 darab rakétát tudnak fellőni, de minden évben megadják a módját a szilveszteri ünneplésnek, és biztosítják a több millió dolláros költséget).