Sokat kaszálnak a szállodák a vb-n és az államalapítási ünnepen

A Magyar Turisztikai Ügynökség arról számolt be, hogy az atlétikai világbajnokság idején magas a vendégéjszaka-foglalások száma Budapesten. Ezt Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége is meg tudta erősíteni, Flesch Tamás a szervezet elnöke arról számolt be, a szövetséghez tartozó szállodák teltházzal üzemelnek ebben az időszakban. A hétvégén ráadásul a vb mellett az augusztus 20. is segíti a vendéglátókat.