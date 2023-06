Idén az időjárás is igazodik az iskolai nyári szünet kezdetéhez, az erre a hétre jelzett, első kánikulai időszak nyitányaként pedig sorra jelennek meg a trendkutatások a magyarok utazási terveiről.

Legújabban az Aldi Utazás megbízásából készült, országos reprezentatív felmérés eredményeit közölték, amely megállapítja, hogy a gazdaságilag aktív korú lakosság körében tavalyhoz képest 5-6 százalékkal emelkedett azok száma, akik a nyári szezonban belföldi vagy külföldi pihenést terveznek, a legtöbben ráadásul nem csak egy alkalommal indulnak útnak.

Idén is a horvát tengerpart a fő versenytárs

A tavasszal előzetesen felmért elképzelések szerint úgy néz ki, hogy az idei nyáron is elsöprő többségben lesznek azok, akik a nyaralást hazai tájakon valósítják meg – az utazni szándékozók harmada csak egy, míg 62 százalékuk több belföldi utazást tervez.

Az eredményekből az látható, hogy divatba jöttek a korábban jellemzően egyhetes, vagy annál hosszabb nyaralások helyett a néhány napos kiruccanások, miközben a külföldre készülők között is többen vannak olyanok, akik nem csak egyszer, hanem több alkalommal pakolják be a bőröndöt a nyáron.

Ezzel együtt öt százalékkal emelkedett azon turisták száma is, akik legalább egy hétre tervezik átlépni a határt, közülük a legtöbben közeli üdülőhelyekre: Horvátországba, Ausztriába vagy Olaszországba mennek, míg a kontinensen kívülre a megkérdezettek 14 százaléka készül.

Továbbra is rendkívül népszerűek a horvátországi szállások a magyar utazók körében. Az idén még több európai turista fogja felkeresni a déli szomszédunkat, amit az euró ottani bevezetése is elősegít

– mondta Andreas Hamorszky, az Eurotours Aldi utazásért felelős osztályvezetője.

Számít a karbonlábnyom is

A közlekedési eszközökre vonatkozó kérdésekből kiderült, hogy az útra kelő középkorúak, valamint a gyermekes családok közel 70 százaléka saját autóval indul útnak, míg a fiatalabbak és az egyedülálló körében jellemzőbb, hogy vonattal vagy busszal utaznak. A nem szomszédos európai és az Európán kívüli országok esetében továbbra is a repülő a tipikus utazási eszköz.

Két különböző, jellegzetes réteg rajzolódik ki markánsan a magyar turisták körében.

Egyik a szomszédos országokba autóval indulók csoportja, akik a többséget képviselik, míg a másik szegmens az exkluzív hajós utakat választók köre, amely vakációk iránt dinamikusan nő az igény

– jelezte Andreas Hamorszky. Hozzátette: különösen a fiatalok körében egyre népszerűbb a tömegközlekedés, például sokan Bécsbe, Linzbe, Grazba és Salzburgba indulnak vonattal, kedvező árú, egy-két éjszakás tartózkodásra.

A pályakezdők, és a felsőoktatási hallgatók számára egyre jelentősebb szempont és érték az utazás alacsony karbonlábnyoma is

– fűzte hozzá.

Fejenként 126 ezer a nyaralásra

A reprezentatív kutatás azt is felmérte, hogy leginkább azok a gyermektelen párok terveznek nyaralást itthon és/vagy külföldön, akik jómódúnak tartják magukat, míg a gyermekes családok főként belföldön, az egyedülállók pedig inkább távolabbra utaznának.

Azok, akik egyáltalán nem utaznak az idén, az arányok alapján nagyrészt 35 évnél fiatalabbak, egyedül élnek vagy nem engedhetik meg maguknak a nyaralást.

A tervezett kiadások kapcsán kiderült, hogy a magyar háztartások 2023-ban átlagosan 338 ezer forintot áldoznak a nyári pihenésre, a jómódúak viszont közel félmillió forintot fognak elkölteni. Az utazásra szánt költségeket egy főre lebontva megállapították, hogy az aktív korúak fejenként átlagosan 126 ezer forintot szánnak a vakációs kikapcsolódásokra ebben az évben.

Drága a Balaton, de tömegek készülnek oda

Az Ynsight Research kutatócég az internetes diskurzusok januártól június közepéig tartó netnográfiai vizsgálatából állapította meg a várható trendeket, amelyhez közel 20 ezer online tartalomra érkezett, mintegy 85 ezer reakciót vettek górcső alá. Eszerint nem meglepő módon az utazást tervezők között idén a leggyakoribb beszédtéma a helyszínválasztás, a várható élmények kapcsán az üdülések ára, sokan e köré fűzik a belföldi vagy külföldi nyaralás dilemmáját.

Megfigyelték, hogy ugyan többen kifejezték elégedetlenségüket a Balatonon várható, vagy már most is tapasztalható árak miatt, amelynek kapcsán gyakori vélemény, hogy külföldön kedvezőbb ár-érték arány fogadja az utazókat. Az elégedetlenség főképp az átlagosnál magasabbnak ítélt szállás- és éttermi árak, illetve a szolgáltatások minősége vagy a választék kapcsán merült fel, ennek ellenére kiderült az online kommentekből, hogy ebben az évben is dugig lesznek a nyaralóhelyek a magyar tengernél.

Ahogy a korábbi években, idén is tömegesen látogatnak el a Balatonhoz a magyarok, és ott nagyon jól érzik magukat. Ez azt sugallja, hogy a Balaton vonzereje és az ott elérhető élmények sokaknál meghaladják az árak által okozott kellemetlenségeket

– állapítja meg a kutatócég.

Árversenyben a külföldi tengerpartok

A külföldi úticélok tekintetében az interneten is Olaszország, Görögország és Horvátország volt eddig a fő beszédtéma, noha ezek esetében is jellemző az anyagiak miatti aggodalom.

Például gyakori kommenttéma, hogy a horvát tengerpart drágább lett, mind a görög, török Riviéra, amely az euró bevezetésének is a következménye.

Ezzel együtt a magyar internetezők körében még mindig tipikus nyaralási vágy a tengerparti városok felkeresése, amely a tengerben való fürdés mellett a gasztronómiai és más új élmények, illetve a magyarországitól eltérő kultúra, táj, a helyi hangulat átélése miatt fontos.

Egyedülállók biztonsági szempontjai

Sokak beszédtémája volt az is, hogy egyedül is neki lehet-e vágni az áhított utazásnak, amely a többségi válaszok alapján manapság egyáltalán nem számít már elítélendő vagy előnytelen helyzetnek.

Az egyedül tervezett nyaralásra vonatkozó előnyök közül a rutinosok körében az egyik legfontosabb tényező az, hogy az utazónak nem kell másokhoz alkalmazkodnia: teljesen szabadon alakíthatja a programját, és eldöntheti, hogy milyen látnivalókat szeretne megtekinteni, aktívan vagy passzívan kívánja-e élvezni az utazást.

Egyedül utazva ráadásul nagyobb esély van az új emberekkel való találkozásra és kapcsolatok építésére – mutat rá a felmérés, amely arra figyelmeztet: az ilyen nyaralásnak vannak kihívásai is, amelyek kapcsán bizonyos biztonsági szempontokra is ügyelni kell.

Így például a netezők zöme azt javasolja a szingli utazóknak, hogy inkább kevesebbet menjenek a napra és áldozzanak többet a megfelelő szállásra, amelyet biztonságos környéken vegyenek igénybe, ne a külvárosban.

Azt is jótanácsként hangoztatták, hogy esténként időben térjenek vissza az egyedül utazók a szállásra, és ne felejtsenek el regisztrálni konzuli védelemre a külügyi tárca honlapján, hogy baj esetén megkeressék és megmentsék őket az adott országban.

(Thurzó Katalin)