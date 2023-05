Pukler Gábor, a szövetség elnöke szerint a Jövő Mobilitása Szövetség minden olyan támogatást, innovatív megoldást üdvözöl, ami a fenntartható közlekedést helyezi előtérbe, a vármegyebérlet is ilyen. Ajánlásuk szerint

minden élethelyzetben meg kell találni a megfelelő közlekedési eszközt, támogatják például a kötöttpályás közlekedést, ami jól kombinálható a P+R parkolókban elhelyezett megosztott vagy saját autókkal. A rollerek, kerékpárok már több járatra is felvihetők, így az állomásokról, megállóktól saját eszközön folytathatják útjukat az emberek

- tette hozzá.

Népszerű

Emlékeztettek, a 30 napra szóló bérlettel egy-egy teljes vármegyét, vagy akár az egész országot is be lehet utazni, a diákok pedig szinte fillérekért, a vármegye- és az országbérletet is 90 százalékos kedvezménnyel vásárolhatják meg. A közlemény szerint a vasúti és távolsági buszos közlekedés egyre népszerűbb Magyarországon.

Tömeges

A statisztikák szerint 2022-ben 699 millió utazásról gondoskodott a MÁV-Volán-csoport. Nemcsak többen utaztak, de hosszabb távot is tettek meg: míg 2021-ben 3,1 milliárd utaskilométert regisztrált a MÁV-START, addig 2022-ben már 4,75 milliárd kilométert tettek meg a vonattal, HÉV-vel vagy busszal.

Biztonságos

A szövetség szerint és a statisztikai hivatal adatai szerint Magyarországon a közúti közlekedésben 2017-ben egy millió lakosra 64 haláleset jutott, míg a vasúti közlekedésben 2012-2016 között egy millió lakosra csak mintegy 8 haláleset jutott.

Kényelmes

A Jövő Mobilitása Szövetség közölte, a kényelmi színvonal is folyamatosan nő: egyre több a légkondicionálóval ellátott, internetelérést biztosító modern közlekedési eszköz, ami valódi 21. századi alternatívát nyújt az utazók számára.

Az ország- és vármegyebérletek több mint 1100 értékesítési ponton, a MÁV-START és a Volánbusz jegypénztáraiban, valamint az automatákból, illetve májustól a Volánbuszok fedélzetén az autóbuszvezetőknél is megvásárolhatók; az országberlet.hu honlapon pedig az új bérletekkel kapcsolatos információk olvashatók.

Vármegyebérlettel roadshow-zik a kormány