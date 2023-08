Egy kategóriát javítva tavalyi eredményén az Eötvös Loránd Tudományegyetem az előkelő 501-600. kategóriába került az ARWU egyetemi világrangsorában, ezzel a tavalyi holtverseny után idén egyedüliként lett Magyarország legjobb egyeteme az értékelés szerint. Hazánkból egyébként még három egyetem került be a világ legjobbjai közé:

a Semmelweis Egyetem a 601-700-as, a Szegedi Tudományegyetem a 701-800-as, míg a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem a 901-1000-es csoportba jutott

– derült ki az ELTE közleményéből.

Az ARWU rangsort 2003-ban kezdte publikálni a sanghaji Jiao Tong Egyetem, a felmérést 2009 óta egy független szervezet, a ShanghaiRanking készíti. A ranglistát a felsőoktatási szakma évek óta a legmegbízhatóbb értékelések között tartja számon. A transzparens módszertan és a külső partnerektől összegyűjtött adatok alapján vizsgált 2500 intézmény közül minden évben az első 1000 kerül fel a listára, az indikátorok között a publikációk és a magas idézettségű kutatók száma, az intézmények volt hallgatói, illetve jelenlegi oktatói által nyert tudományos díjak száma is szerepel.

A legjobb egyetemek maradtak ugyanazok

A lista élén tavalyhoz képest egyáltalán nem történt változás: az első tíz helyen most is ugyanaz a nyolc amerikai és két angol egyetem osztozik, a dobogóra pedig sorrendben idén is a Harvard, a Stanford és a Massachusetts Institute of Technology (MIT) állhatott fel. Az európai kontinenst tekintve a Paris-Saclay University lett az első (a világranglistán a 15.), Ázsiában pedig a Tsinghua University négy helyet javítva eredményén a 22. helyen szerepel az összesített rangsorban.