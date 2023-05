Soós Péter bankár a Holdblogon azt írja,

mi sem mutatja jobban a befektetés népszerűségét, mint az, hogy idén tavaszra az ÁKK adatai szerint már 5300 milliárd forintnál is nagyobb értékben tartott inflációkövető állampapírt a magyar lakosság. Ez rendkívül sok pénz a teljes lakossági megtakarításokon belül.

Olyannyira rápörgött a lakosság, hogy beindultak az ilyenkor már megszokott spekulációs befektetések is – olvasható a szakember írása a hold.hu oldalon.

A Prémium Magyar Állampapír nem tökéletesen likvid

Előfordulhat, hogy az Államadósság Kezelő Központ úgy dönt, hogy nem 1 százalékos „díjért” veszi vissza az inflációkövető papírt, ha lejárat előtt akarja valaki visszaadni – figyelmeztet Soós Péter.

Rámutat, az ÁKK bármikor dönthet úgy is, hogy ezt a díjat megemeli, bármekkora értékre vagy akár olyan döntés is születhet, hogy egyáltalán nem veszi vissza a kötvényt a lejárat előtt az államadósság-kezelő. És ha ez így is történne, akkor sem csinálni semmi olyat, amit nem mondott el előre,

ez nem minősülne ez utólagos feltételmódosításnak, nem minősülne államcsődnek sem.

Akárhány PMÁP-befektetővel beszélek erről, ez a kijelentés szinte mindenkit meglepetésként ér, mondhatni szíven üt – írja a HOLD Alapkezelő egyik ügyfélkapcsolattartó privátbankára.

Mint fogalmaz, az első lakossági állampapír fajtánál a szuperállampapírként is elhíresült Magyar Állampapír Plusznál (MÁP+) valóban „elkövette azt a hibát” az Államadósság Kezelő Központ, hogy a kötvény „nyilvános ajánlattételébe” vagyis a kibocsájtási dokumentációjába beleírta, hogy a kamatfizetéseket követően korlátlan mértékben és mindenféle díj nélkül (névértéken) visszaveszi akár lejárat előtt is ezt a papírt a befektetőktől. Vagyis ez a papír évente egyszer valóban tökéletesen likvid volt. Amint 6 százalék fölé ment az állampapírhozam (ez tavaly következett be) szinte minden a megtakarítására odafigyelő befektető rá is öntötte ezt a papírt az ÁKK-ra, aki vissza is vette ezt.

Erre a helyzetre reagálva az ÁKK annyit módosított, hogy az időközi (vagyis a kamatfizetést követő öt napon kívüli) visszaváltási díját az akkor megszokott 0,25 százalékos mértékről egyoldalúan 0,5 százalékra emelte.

A most legkedveltebb 7 éves Prémium Magyar Államkötvény (PMÁP 2030/J) hivatalos ismertetőjéban szó szerint azt írja a kibocsátó: „Törlesztés, visszaváltás: A Prémium Magyar Állampapírt a Kibocsátó lejárat előtt nem váltja vissza. A Prémium Magyar Állampapír névértékének visszafizetése a lejáratkor egy összegben esedékes.”

Teljesen korrekt, egyenes beszéd.

Hogyan is működik az az elhíresült „úgyis 1 százalékért vissza lehet váltani” szabály?

Az ÁKK (Államadósság Kezelő Központ) nem vállal visszaváltási garanciát, viszont árjegyzőként árat jegyez a korábban kibocsátott lakossági állampapírokra. Vagyis mégis visszaveszi azokat idő előtt is, de az általa meghatározott feltételekkel.

A hangsúly, itt az „általa meghatározott feltételeken” van!

Az ÁKK minden egyes nap feltölt egy dokumentumot, a honlapjára, amelyben leírja, hogy éppen azon a napon mik is ezek a visszaváltási feltételek.

„Apróbetűs” megjegyzés

„A kereslet-kínálat változásának függvényében a napközbeni árfolyamváltoztatás jogát a Magyar Államkincstár fenntartja.”

Érzékelhetően egyre több PMÁP-os konstrukció jön létre amiatt, mert remek kétéves hozama lesz az egyébként 7 éves Prémium Magyar Állampapírnak. A lakosság egy része ráadásul hitelből és/vagy jóval rövidebb időtávra tervezi megvenni e papírokat, mint a PMÁP (sorozattól függően) 4 vagy 7 éves időtávja.