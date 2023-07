Az egyik leggyakrabban használt édesítőszerről, az aszpartámról derült ki, hogy az Egészségügyi Világszervezet (WHO) valószínűleg az emberre nézve még ebben a hónapban rákkeltőnek fogja nyilvánítani.

A Nemzetközi Rákkutatási Ügynökség (IARC) a hónap közepén (július 14.) tervezi közzétenni a felülvizsgálat eredményeit. Négy különböző szintű megállapítást tehetnek: rákkeltő; valószínűleg rákkeltő; lehetséges, hogy rákkeltő valamint nem minősíthető.

A WHO külön bizottsága ezzel egyidejűleg tervez iránykimutatásokat kiadni, amelyek célja, hogy választ adjanak a fogyasztók kérdéseire, például arra, hogy mennyi aszpartámot fogyaszthatnak biztonságosan.

A Reuters első beszámolója felrobbantotta az internetet, nagyon sokan megijedtek, és azóta sem tudják eldönteni, hogy mihez kezdjenek az édesítőszerrel kapcsolatos ellentmondásos információk hallatán.

De mi is az az aszpartám?

Az aszpartám egy dipeptid mesterséges édesítőszer, amely két aminosavból áll. 1981-ben került a piacra alacsony kalóriatartalmú édesítőszerként. A mesterséges édesítőszerek sajátossága, hogy kétszázszor erősebbek, mint a hagyományos kristálycukor.

A Nutrients adatai szerint nemcsak a legnépszerűbb italokban, hanem az élelmiszerekben is kulcsfontosságú összetevővé vált.

Ilyenek például a csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélkül előállított alkoholmentes italok, desszertek, édességek, lekvárok, dzsemek. De aszpartámtartalmú termékekre bukkanhatunk akkor is, ha konzerveket, rágógumikat, táplálékkiegészítőket, alkoholos italokat, vagy gabonából és dióféléből készült rágcsálnivalókat fogyasztunk.

Az élelmiszer- és italgyártók egyelőre nem reagálnak semmilyen sajtómegkeresésre a témában.

Az édesítőszerek nemzetközi szervezete már előre tiltakozik a jelentésben foglaltak ellen. Azt állítják, hogy az édesítőszerek segítettek megreformálni az élelmiszerek receptjeit, aminek köszönhetően csökkent az elhízottak és a szív- és érrendszeri betegségekben szenvedők száma. Az üdítők pedig mindeközben képesek voltak megőrizni a fogyasztók által megszokott és szeretett ízvilágot.

Az alacsony cukortartalmú vagy cukormentes termékekben használt édesítőszerek termékenként eltérőek lehetnek. Így érdemes az egyes termékek összetevőinek listáját ellenőrizni és meggyőződni arról, hogy tartalmaznak-e aszpartámot, vagy sem.

Nehéz volt az indulás

Először 1973-ban próbálták bevezetni az aszpartámot az Amerikai Egyesült Államokban, azonban akkor elutasították, mert egy független orvosokból álló szövetség azt állította, hogy az édesítőszer agydaganatot okozhat. 1981-ban is ez volt a helyzet, akkor azonban az orvosokat felülbírálták a törvényalkotók és engedélyezték a fogyasztói felhasználást. Az 1990-es és a 2000-es években is sok orvos fejezte ki aggodalmát a mesterséges édesítőszerrel kapcsolatban. Most pedig úgy néz ki hogy, végleg besorolhatják az aszpartámot a rákkeltő anyagok közé.

Szakértők szerint a Nemzetközi Rákkutatási Ügynökség azért csak most fogja közölni az állásfoglalását, mert ők alaposan megvizsgálják az anyagot, mielőtt arról véleményt mondanak.

Eddig is tudtuk, hogy veszélyes, mégis megittuk

Az aszpartámról eddig is ismertek voltak a következő mellékhatások:

csökkent látás;

fejfájás, migrén;

epilepisziás rohamok;

irritáció;

fóbiák;

menstruációs görcsök erősödése;

gyermekeknél hiperaktivitás;

sclerosis multiplex;

krónikus fáradtság érzése;

fibromyalgia (hangulatingadozás, alvás- és memóriazavar, kimerültség, mozgásszervi fájdalom);

születési rendellenességek, mentális retardáció.

Elszállhat a light üdítők ára

A WHO az aszpartámot lehetséges rákkeltő anyagként nevezheti meg nemsokára, ezért a brit hatóságok már most adóemelést fontolgatnak. A britek élen járnak az élelmiszerekre kivetett büntetőadókban, 2015-ben a cukros üdítőkre szinte azonnal kivetettek adót, miután az Egészségügyi Világszervezet jelentésében elítélte a túlzott cukorfogyasztást.

Itthon is jelentős adóterheléssel kell szembenézniük az egészségre káros termékeknek. A népegészségügyi termékadó (neta) például az energiaitalokra is vonatkozik. A Magyar Energiaital Szövetség egyébként felháborodott a WHO előzetes jelentésén – erről részletesen ITT írtunk.