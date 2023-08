Brutális összegeket húztak le Budapesten a taxisok az atlétika vb-re vagy onnan távozó szurkolókról, emiatt figyelmeztetést adtak ki a világbajnokság szervezői. A bizottság ezen felül az illetékes kormányhivatallal is felvette a kapcsolatot, azt kérték, haladéktalanul intézkedjenek.

A HVG azt írja: „a keddi versenynap után mi is kimentünk a kútra, ahol a késői időpont ellenére is – az utolsó versenyszám is véget ért már két órája – rengeteg, legalább ötven taxis gyűlt össze. A sárga autók túlnyomó többségén nem ismert taxitársaság neve, hanem a „független szolgáltató” felirat szerepelt.”

A kormányhivatal szinte azonnal reagált: emelt létszámba ellenőrzik a hátralévő versenynapokon a taxisokat.

A rendőrség kommunikációjában azt közölte, hogy a szervek összesen 234 taxist ellenőriztek, és kilenc taxi engedélyét vonták vissza.

A legszembetűnőbb csalások a következők voltak:

Egy sofőr a gyanú szerint úgy állította át a taxiórát, hogy az magasabb összeget mutasson, őt elő is állították

Fix tarifa alkalmazása és más szabálytalanságok miatt kilenc taxiengedélyt visszavontak.

Túlszámlázás miatt három, míg nyugtaadási kötelezettség elmulasztása miatt két eljárás indult.

Engedély nélkül végzett tevékenység miatt egy sofőrrel szemben 600 ezer forint közigazgatási bírságot szabtak ki.

Soron kívüli műszaki vizsgára 12 gépkocsit rendeltek be, ketten pedig lejárt műszaki engedély miatt kaptak bírságot.

A taxitársaságok is küldtek ellenőröket saját alkalmazottaikra, közülük öt sofőrrel bontottak szerződést.