Az irányadó kamattartomány 5,25-5,50 százalék. Az alapkamat legutóbb 2001 január végétől április végéig állt ezen a szinten.

A Fed a 2022 márciusában 0,00-0,25 százalékról indított tíz egymást követő kamatemelés után az előző, júniusi kamatdöntő ülésen tartott először szünetet a monetáris szigorításban. Az alapkamatot 2020 március közepén vágta vissza egy teljes százalékponttal gazdaságösztönző céllal a 0,00-0,25 százalékos tartományba a Fed.

Tavaly márciusban pedig az infláció visszaszorításának a szándékával indította el monetáris szigorító szakaszt a Fed.

A dollár a második világháború óta a világ tartalékvalutája.

A globális politikai és gazdasági viszonyok kombinációja azonban lassan megingatja az elsőbbségét. A Nemzetközi Valutaalap szerint a nemzetközi tartalékok közel 60 százalékát dollárban denominált eszközökben tartják. A dollár a kereskedelemben is a legszélesebb körben használt valuta.

Most a nyugati orosz-ellenes szankciók más országokat is elővigyázatossá tesznek arra az esetre, ha Washingtonnal megromlana a viszonyuk – írja az Insider alapján a Napi.hu. Néhányan, mint például Brazília, Argentína, Banglades és India, tartalékvalutákat és más eszközöket – például a kínai jüant és a bitcoint – vetnek be a kereskedelemben.