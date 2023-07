A dollár a második világháború óta a világ tartalékvalutája, de a globális politikai és gazdasági viszonyok kombinációja lassan megingatja az elsőbbségét. A Nemzetközi Valutaalap szerint a nemzetközi tartalékok közel 60 százalékát dollárban denominált eszközökben tartják. A dollár a kereskedelemben is a legszélesebb körben használt valuta.

Most a nyugati orosz-ellenes szankciók más országokat is elővigyázatossá tesznek arra az esetre, ha Washingtonnal megromlana a viszonyuk – írja az Insider. Néhányan, mint például Brazília, Argentína, Banglades és India, tartalékvalutákat és más eszközöket – például a kínai jüant és a bitcoint – vetnek be a kereskedelemben.

Miközben a makro-geopolitikai környezet arra ösztönzi az országokat, hogy alternatív valutákat keressenek, a dollár globális kereskedelemben és pénzügyekben betöltött domináns szerepe már régóta nyugtalanságot okoz.

A dollármentesítés legalább az 1970-es évek óta néhány évente visszatérő téma.

Komoly pofont kaphat most az amerikai csodabika, és nem teszi zsebre Az amerikai részvénypiacon száguldó bika a jövő héten potenciális fordulópont előtt állhat. A Federal Reserve újabb kamatemeléssel próbálja elgáncsolni, az évtizedek óta legagresszívabb monetáris szigorítás talán utolsó lépéseként. Bővebben >>>

Miért akarnak megszabadulni a dollár hatalmától?

Az Insider szerint az alábbi három ok az, amiért a világ országai megpróbálnak terveket szőni a dollár uralta világtól való megszabadulásra:

az amerikai monetáris politika túl nagy befolyással bír a világ többi része felett;

az erős dollár túl drágává válik a feltörekvő országok számára;

a globális kereskedelem és az olajkereslet diverzifikálódik – veszélybe sodorva a petrodollárt (arab államok által felhalmozott dollár a kőolaj-exporton keresztül).

Az USA a világ tartalékvalutájának kibocsátója, amely egyben a nemzetközi kereskedelem és a fizetési rendszerek domináns pénzneme is, ezért gyakran túlságosan előtérbe kerül. Pozíciójából fakadóan túlzott kiváltságokat biztosított az Egyesült Államok számára. A kiváltságnak egyik oldala, hogy az USA nem biztos, hogy válságba kerül, ha nem tudja fizetni az adósságát, amikor a dollár értéke meredeken csökken, mert Washington egyszerűen több pénzt tud kibocsátani. Ez azt is jelenti, hogy a világ országainak figyelemmel kell kísérniük az Egyesült Államok gazdaság- és monetáris politikáját, hogy elkerüljék a gazdaságukra gyakorolt tovagyűrűző hatást.

Egyes országok, köztük India, kifejtették, elegük van abból, hogy az Egyesült Államok monetáris politikája túszként tartja őket fogva, és egészen odáig mentek, hogy azt mondták, hogy az USA felelőtlenül bocsátja ki a világ tartalékvalutáit. Az indiai jegybank egyik munkacsoportja szorgalmazza, hogy az indiai rúpiát használják a kereskedelemben, ami egybevág Narendra Modi indiai miniszterelnök elképzeléseivel.