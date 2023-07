Az év elején sok befektető arra számított, hogy a magasabb kamatlábak recessziót idéznek elő, ami a 2022-es meredek esés után tovább rontaná terhelné a részvénypiacot - írja összefoglaló elemzésében a Reuters. Ehelyett az amerikai gazdaság ellenállónak bizonyul és a Fed is előrelépést ért el az inflációs harcban. Ez pedig nem más irányba mutat, mint a "Goldilocks" felé, amely a közgazdasági szlengben az alacsony infláció és a stabil növekedés kombinációját jelenti, az ideális környezetet a részvények számára.

Az S&P 500-as index közel 19 százalékkal emelkedett az év eleje óta, és pénteken már 4536 ponton zárt, ami alig 6 százalékkal marad el a 2022 januárjában elért történelmi csúcsától. A befektetők eközben széles körben arra számítanak, hogy a Fed a július 26-i ülésén 25 bázisponttal emelni fogja alapkamatát. Sokan remélik, arra is jelt ad, hogy jobban bízik az infláció további mérséklődésében. Ez csökkentené a további emelések esélyét.

-A piac nagy részét még mindig a makrogazdasági adatok vezetik, és egyelőre az infláció van a vezetőülésben. Kritikus lesz, hogy mit tesz és mond a Fed a jövő héten

- mondta Cliff Corso, az Advisors Asset Management befektetési igazgatója.

Felfelé kell mindent módosítani

A kedvező makrogazdasági háttér és a Fed szigorításának végével kapcsolatos várakozások arra késztettek néhány elemzőt, hogy felülvizsgálják a idei előrejelzésüket.

Jonathan Golub, a Credit Suisse szekértője kedden 4050-ről 4700-ra emelte az S&P 500-as év végi értékére adott előrejelzését. Tette ezt a kedvezőbb gazdasági kilátásokra, valamint a technológiai és kommunikációs cégek erősebb nyereségére vonatkozó várakozásokra hivatkozva.

Tom Lee, a Fundstrat Global Advisors munkatársa a hónap elején 4825-re emelte év végi célárát az indexre, míg Ed Yardeni, a Yardeni Research munkatársa 5400-as szintre várja az S&P 500-at a következő 18 hónapban.

Eközben az Aktív Befektetési Menedzserek Nemzeti Szövetsége (NAAIM) felmérése szerint tagjai körében az S&P 500 irányába a portfóliók vételi kitettsége olyan magasra emelkedett, amire utoljára 2021 novemberében volt példa, hónapokkal azelőtt, hogy a Fed megkezdte kamatemelési ciklusát.

-A pesszimista befektetőknek előbb-utóbb kapitulálniuk kellett. Az alacsonyabb infláció, a jó növekedési adatok, a jobb fogyasztói bizalom és a csökkenő dollár olyan fundamentális hátteret biztosít, ami elég jó recept a vállalati profitokhoz

- mondta Liz Ann Sonders, a Charles Schwab vezető befektetési stratégája.

Eric Freedman, a U.S. Bank Wealth Management vezető befektetési igazgatója az elmúlt hónapokban növelte részvények arányát a portfóliókban, és egyre optimistábbá válik a technológiai szektorral kapcsolatban. Arra számítva, hogy a vállalatok eredményei javulni fognak, miközben a gazdaság továbbra is rugalmas marad. A fogyasztókat egyszerre segítette a feszes munkaerőpiac és a néhol szolid reálbér-növekedés, ugyanakkor az inflációs fronton is látunk némi valódi előrelépést - mondta.

Ugyanakkor a recesszióra vonatkozó előrejelzések - amelyet az év elején még szinte biztosnak tekintettek - egyre kevésbé tűnnek vészjóslónak.

A Goldman Sachs hétfőn 20 százalékra csökkentette a következő 12 hónapban bekövetkező amerikai recesszió valószínűségét a korábbi 25 százalékról. Elemzői úgy vélik, hogy az infláció enyhülése utat nyithat a Fed számára a kamatcsökkentéshez anélkül, hogy a gazdaság teljesítménye visszaesne. A bank a múlt hónapban 4000-ről 4500-ra emelte az S&P 500-as index év végi célárát.

Maradtak pesszimisták



Ennek ellenére maradt elég pesszimista a piacon. Szerintük a gyorsjelentési szezon is tartogathat negatív meglepetéseket és az infláció is bizonyulhat még tartósabbnak a vártnál. Ezen a véleményen van például Sunitha Thomas, a Northern Trust vezető portfóliómenedzsere, aki az elmúlt hónapokban pont emiatt csökkentette a részvények irányába kitettségét.

A növekvő értékelések szintén aggodalomra adnak okot. Az S&P 500-as index várt eredményekkel számolt P/E (árfolyam/nyereség) hányadosa jelenleg 20,8, szemben az év eleji 16-szoros értékkel