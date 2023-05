Az inflációhoz, de akár a lakossági állampapírpiacon elérhető kamatokhoz képest is megtorpant, kevésbé attraktív az ingatlanpiac – írja a Növekedés.hu. A portál szerint az infláció, a magas lakáshitelkamatok és a recessziós fenyegetések miatt azonban nem is annyira az elmúlt egy évben, inkább a következőben lesz számottevő a vonzerő csökkenése.

Emlékeztetnek, hogy a legnagyobb ingatlanpiacokon – Németországot és Nagy-Britanniát hozzák példának – esnek az ingatlanárak. Az okok között a magas inflációt és a gyorsan emelkedő kamatlábakat emelik ki.

A magyarországi ingatlanpiacon „minden létező negatív jelenség (kevesebb hitelfelvétel megtorpanó árak, alacsonyabb tranzakciószám) felbukkant már, de a piaci szereplők mégis azt gondolják, hogy optimizmusra is van okuk”:

az Otthon Centrum áprilisban például arról írt, hogy a kereslet visszaesése miatt a négyzetméterárak emelkedése lelassult, az építési projektek száma csökkent;

a Duna House szerint visszaesést hozott a tavasz a hazai ingatlanpiacon, áprilisban harmadával kevesebb lakóingatlan cserélt tulajdonost, mint egy évvel korábban, és sokkal kevesebb lakáscélú jelzáloghitel felvétele zárult, gyakorlatilag itt a volumen a harmadára zuhant;

az Ingatlan.com pedig arról tudósított, hogy jelentősen csökkent a hitelből lakást vásárlók aránya.

A Növekedés.hu cikke szerint a nehezebb gazdasági időszakra jellemző vevői óvatosság és a hitelkamatok magas szintje a legmeghatározóbb tényező, de magas az alternatív megtakarítások hozamlehetősége is, ami szintén nem segíti most az ingatlanpiacot. „Ha ugyanis a lakásárak drágulása lelassult, akár meg is állt, de közben például egy inflációkövető lakossági állampapírral 16 százalékos éves kamatot is el lehet érni, az a racionális vásárlót, befektetőt elgondolkodtatja”, mert ha az ingatlanpiacon nem várunk éves szinten 16 százalékos drágulást, akkor racionális döntés lehet a vevői várakozás.