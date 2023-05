Nem titok, hivatalosan a szamócáról van szó, az eper ugyanis fán nő. A vertikális farmok a XXI. század egyik újszerű termesztési módját képezik, lényegük, hogy akár városi környezetben is lehet friss salátát, zöldséget, akár gyümölcsöt is termelni - írja az Agárszektor.

Néhány évtizede az eper még szokásos, tavaszi gyümölcs volt a japán boltokban. A kétezres évek elején azonban az üvegházas termesztés elkezdte egyre korábbra hozni az eperszezon kezdetét, mert a japán kultúra különösen nagyra értékeli az úgynevezett hatsumono termékeket.

Egy hatsumono termék - legyen az tonhal, rizs, tea, eper vagy bármi más -, az évszak első terménye, az első aratás, és az ára akár többszöröse is lehet a megszokott árnak.

A kétezres évek óta a japán eperszezon kezdete március-áprilisról fokozatosan január-februárra jött előre, sőt ma már Japánban karácsonyi gyümölcsként ismerik az epret.

A cég alapítója, Koga Hiroki Amerikába újragondolta az egyre kevésbé fenntartható japán epertermesztést, miután a kétezres években a japán kertészeti termelők élelmes módon elkezdték télen, üvegházban nevelni a terményeket, hogy minél korábban dobhassák piacra a zöldségeket és gyümölcsöket, elcsípve a díszes hatsumono címet a portékájuknak.

A gazdák versenyébe az epertermelők is beszálltak, és a kétezres évek óta a japán eperszezon kezdete március-áprilisról fokozatosan január-februárra jött előre, sőt ma már Japánban karácsonyi gyümölcsként ismerik az epret. Azonban a téli, üvegházas eper hatalmas fűtési számlával is jár, és sokan nem is tudtak versenyben maradni, különösen a manapság egyre meredekebben emelkedő energiaárak miatt.

Árcsökkenés jön a piacokon és az üzletekben Egyre olcsóbban juthatunk hozzá a hazai termesztésű szezonális zöldségekhez és a friss szamócához a piacokon és az üzletekben. Az árak valamivel magasabbak, mint tavaly, a drágulás elsősorban az import zöldség- és gyümölcsök árában tapasztalható, a barack pedig aranyáron kapható. Bővebben>>>

Az Oishii eperfarm alapítója Koga Hiroki 2015-ben emigrált Japánból Amerikába, hogy a Kaliforniai Egyetem (Berkeley) Master of Business Administration szakát elvégezze. A japán férfi korábban otthon vertikális farmon volt tanácsadó, és rögtön üzleti lehetőséget látott az eper egy új generációjának meghonosításában és Brendan Somerville társalapítóval 2017-ben új cégüket bejegyezve vágtak neki az első eperfarmjuknak, ahol a japán Omakase-eper amerikai, vertikális módon termelt változatát kezdték el termelni.

Az Oishii farm pedig New Jersey-ben hozta létre a legnagyobb telephelyét, ami nem kevesebb, mint 6870 négyzetméteres vertikális eperfarmmal büszkélkedhet. Az Oishii eper dobozonként 20 dollárért (6830 forintért) kelnek el, és minden dobozban vagy hat darab extra nagy, vagy nyolc darab nagy, vagy pedig tizenegy darab közepes méretű eper van. Egy Oishii eper tehát átlagosan körülbelül 1140 forintnak megfelelő összegért kel el.

Koga Hiroki szerint

az epreik a fenntartható gyümölcstermesztés új generációját jelentik, mivel a vertikális termelési módszer jóval kevesebb vizet használ, növényvédő szereket pedig egyáltalán nem használnak, még organikus alapúakat sem.

Ráadásul a vertikális termesztés nem használja el az értékes termőföld tápanyagait sem, és megsokszorozza az egy területre jutó termesztési kapacitást.

Azonban a drága japán eprek nem tudnának megmaradni a piacon, ha az Oishii nem talált volna ki egy újszerű, fenntartható módszert a termelésükre. Koga Hiroki szerint a vertikális termelési metódusban a gyümölcstermesztés kulcsa a beporzás. Az eper nagyon magas hozzáadott értékű haszonnövény, azonban különösen nehéz változatlan ütemben és minőségben termelni. Az epret kézi beporzással termelni annyira munkaigényes, hogy a termelés egész egyszerűen fenntarthatatlan lenne, tehát maradnak a hagyományos beporzók. Azonban itt jön a következő probléma, ugyanis a vertikális farm lámpákat használ a növények nevelésére, ami viszont a méheknek bonyolítja meg a tájékozódást.

Hogy az Oishii farm hogyan oldotta meg a beporzás kérdését és a méhek virágok közti navigációját, azt az alapító természetesen nem árulta el.

Azt viszont elmondta az AFN-nek, hogy nagyon sokat fektettek kutatás-fejlesztésbe, és mesterséges intelligenciát is bevetnek, hogy a beporzás elérje a 90% feletti hatékonyságot, ami a küszöbérték, hogy a termelésük üzletileg is életképes legyen. Ráadásul a növényeket növényvédő szerek és más inputanyagok nélkül életben tartani nem könnyű feladat. A cég kutatási-fejlesztési munkálatai ezért olyan technológiákra is fókuszálnak, amelyek lehetővé teszik, hogy rovarölő szerek nélkül egy évig képesek legyenek a növényeket életben tartani.

A cég a nagyközönségen kívül a befektetőket is sikeresen meggyőzte, mivel 2021-ben 50 millió dollár értékű befektetést sikerült bevonzaniuk, és olyan befektetési alapok szálltak be az Oishii név mögé, mint a tokiói Mirai Creation Fund, vagy a Sony kockázati befektetési ágazata, a Sony Innovation Fund. Az idén februárban pedig a cég egy újabb fajtával, a Koyo eperrel bővítette termelését.

A vertikális farmokat Magyarországon is egyre nagyobb érdeklődés övezi

Az első magyar vertikális farm, a bedrock.farm például egy nappaliban indult, 2018-ban. A leveles zöldekkel, fűszernövényekkel, ehető virágokkal és friss zöldekkel foglalkozó cég Budapest közepén szállít ki, akár aznapi rendelésre, frissen aratott terményeket.