Páger Zsolt a Közétkeztetők és Élelmezésvezetők Országos Szövetségének alelnöke szerint az élelmiszerárakkal párhuzamos drágulás (33-34 százalék) van a menzákon is, de a szeptembertől esedékes árakba az önkormányzatoknak is van beleszólásuk. Az InfoRádiónak elmondta, az élelmiszeren kívül a rezsiköltségek is emelkedtek.

Ahol önkormányzat üzemelteti a közétkeztetést, ott azonnal jelentkeztek a piaci hatások, ahol kiszervezett formában működik, ott szerződés függvénye, hogy a szolgáltató mikor tud áremelkedést érvényesíteni az önkormányzattal szemben

– részletezte Páger Zsolt.

Hogy jönne ki az ötvenezer?

A háromszori étkezés térítési díja átlagosan havonta 15-20 ezer forint lehet egy gyermek esetében, de egy korábbi törvény értelmében a térítési díj legfeljebb a nyersanyagdíj értékének összege lehet, ami 35-40 százalékot tesz ki. Ha tehát a rezsinövekedést és a munkaerő-drágulást is figyelembe vennénk, 50 ezer forintos összeggel kellene számolni egyetlen hónapban egyetlen gyerekre, ez ráadásul korosztályonként változhat is – fogalmazott a szövetség vezetője.

Azt ne felejtsük el, hogy ez a legkedvezőbb árú étkeztetési megoldás a családok számára.

Svédasztal

A közétkeztetésben tapasztalható élelmiszer-pazarlás elleni küzdelem egyik jó péládja a svédasztalos tálalás, ami egy dabasi 8 osztályos gimnázium pozitív példájából indul ki.

A nevéből adódóan arról van szó, hogy a gyerekek maguk határozzák meg, hogy miből és mennyit kívánnak fogyasztani, de ennek a rendszernek a bevezetésére infrastrukturálisan is fel kell készülni, más jellegű eszközpark kell, és edukációra is szükség van – mutatott rá.

Az eredményről pedig azt mondta,

a hagyományos közétkeztetésben az előállított ételek 27 százaléka ment a kukába, míg a svédasztalos módszer a maradék felét megmentette.

Páger Zsolt szerint elsősorban nem a minőséggel van probléma, inkább azzal, hogy 10-15 percük van a gyerekeknek az étkezésre és az ebédhez felszolgált 7-800 gramm étel elfogyasztására ez nem elegendő.A svédasztalos tálalás azonban erre is megoldást nyújthat, mert a gyerekek tudják, mi az, amit kedvelnek, azt is tudják, mennyi idejük van arra, hogy a kedvelt ételt elfogyasszák – tette hozzá.