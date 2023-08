Arra is figyelmeztetett, hogy a szektor hitelképességét vélhetően próbára teszi a gyengébb nyereségesség és a finanszírozási kockázatok. A Moody’s a minap 10 bank besorolását minősítette le egy fokozattal, és 6 bankóriás, köztük a Bank of New York Mellon, a US Bancorp, a State Strett és a Truist Financial leminősítését is kilátásba helyezte.

A Moody’s közleményében azt írja, több bank második negyedéves eredménye is növekvő jövedelmezőségi nyomást mutatott, ami csökkenti a belső tőketermelést.

Mindez a vállalat szerint különösen nem jelent jót az ország 2024 eleji recessziós kilátásai miatt.

Hozzáteszik, hogy várhatóan az eszközminőség is romlani fog, ami egyes bankok kereskedelmi ingatlanportfólióiban jelenthet kockázatot – számol be róla a Reuters.

A Moody’s szerint az ingatlanportfóliók kitettsége jelenti a fő kockázatot, melynek oka a magas kamatlábak, a távmunka miatti megcsappant irodai kereslet, és a hitelek elérhetőségének csökkenése. Az ügynökség kilátásai a legfőbb hitelezők irányába sem kedvező.

Nagy lehet a bizalomvesztés

A Silicon Valley Bank és a Signature Bank év eleji összeomlása óriási bizalmatlanságot ébresztett az amerikai bankszektorban a hatóságok sürgősségi intézkedései ellenére. Számos regionális banknál betétáradat következett be.

A Moody's azonban arra figyelmeztet, hogy azok a bankok, melyeknek a nem realizált veszteségei nem tükröződnek a szabályozott tőkemutatókban, érzékenyek lehetnek a bizalomvesztésre a jelenlegi környezetben.