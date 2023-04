Nagyot zuhanhatott a Revolut neobank piaci értéke: az egyik meghatározó befektető jelentése szerint közel 50 százalékkal, mintegy 15 milliárd dollárral zuhant a részvények piaci értéke tavaly év végére az egy évvel korábbihoz képest. Ez azt jelenti, hogy már nem a Revolut számít a legértékesebb fintech vállalkozásnak az Egyesült Királyságban – írta a The Guardian.

A brit lap rámutatott: a Schroders vagyonkezelő éves jelentése szerint a részesedésének értéke decemberben mindössze 5,4 millió font volt, miközben az egy évvel korábbi, 2021-es érték még meghaladta a 10 millió fontot. Ez pedig arra utal, hogy az Egyesült Királyság legértékesebb, 33 milliárd dollárra beárazott fintech bankjának a teljes piaci értéke ennél jóval alacsonyabb, 18 milliárd dollár körüli lehet.

A brit neobank az elmúlt időszakban több hasonló kritikát kapott. A BDO könyvvizsgáló cég hiányosságokra hívta fel a figyelmet a Revolut legutóbbi, egyébként egy éves késéssel elkészített 2021-re vonatkozó pénzügyi beszámolójában – emlékeztetett a Fintech.hu.

A leértékelések aggályokat vetnek fel a sokak által dicsért, nagy növekedési potenciállal rendelkező cég tényleges értékét illetően.

A Revolut a késve benyújtott beszámolók, az uniós szabályozás megsértése és a vállalati kultúrával kapcsolatos problémák miatt küzd a hírnevének javításáért.

Emellett a vállalat két évvel a kérelmezése után még mindig vár a brit banki engedélyének jóváhagyására.

A cég 2015-ös alapítása óta rohamos tempóban növekszik:

jelenleg több mint 6000 alkalmazottat foglalkoztat;

37 országban 27 millió ügyfelet szolgál ki;

több mint 50 terméket és szolgáltatást kínál.

A vállalkozást elkerülték a technológiai szektorban egyre gyakoribb létszámleépítések is. A szakportál arra figyelmeztetett: noha már számos forrásból megkérdőjelezték a vállalat pénzügyi eredményeire vonatkozó jelentést, afelől senkinek sincs kétsége, hogy 2021-ben a Revolut – története során először – már jelentős nyereséget ért el.

Azt is érdemes figyelembe venni, hogy a Schroders éves jelentésében a portfóliójában szereplő más tőzsdén nem jegyzett vállalatok esetében is értékcsökkenést jelzett. Ebbe a körbe tartozik a Revolut versenytársának tekinthető Atom Bank is.