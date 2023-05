Az alacsony bérszínvonal következménye, hogy az elmúlt években a magasan képzett munkatársakat nem csak a versenyszféra, hanem más – jobb helyzetben lévő – állami múzeumok, kultúrstratégiai intézmények sorra „elcsábítják” – olvasható Fabényi Julia, a Ludwig Múzeum régi-új igazgatójának pályázatában, amelyet a Ludwig Múzeum honlapján tette közzé.

Egyebek mellett azt írta, hogy

az elmúlt évek sikereit egy csökkenő reálértékű költségvetési támogatás mellett értük el. Ez különösen kritikus a Velencei Biennále esetében, ahol a költségek nagyrészt devizában jelentkeznek, aminek következtében a keret reálértéke a 2015-ös szinthez képest lényegében megfeleződött.

Válsághelyzet van, szűkösek a körülmények, gazdaságilag túl kell élni ezt az időszakot. A megtakarításokon is gondolkodni kell – nyilatkozta az Indexnek Fabényi Julia, aki elmondta, digitálisan és reálisan is párhuzamos együttműködésekre van szükség, jelenleg tartalomfejlesztés zajlik, amely által új szakmai feladatok kelnek életre.

Más múzeumokkal való együttműködés is előtérbe kerül, hogy erőteljesebb szakmai integráció jöhessen létre

Olyan dolgokat találunk ki, amelyekben egymás gyűjteményeit tárgytörténeti és tárgyelemző szempontból használjuk. A jövőben az Iparművészeti Múzeummal és a Néprajzi Múzeummal is tervezünk együttműködni, ahogy a Természettudományi Múzeummal is, amely a szakmai segítségét is felajánlotta – mondta.

Hozzátette, hogy a Ludwig Múzeum már a Covid előtti években is felismerte, felvezette, hogy világszerte környezet- és életkrízis van. Részben ezért is hozta létre A kiterjesztett jelen – Átmeneti valóságok című kiállítást.

Ha az ember picit odafigyel, a jó művészetben benne van az előremutatás

– jegyezte meg az igazgató.

A célok között megnevezte a Müpával való együttműködést is

Véleménye szerint ennek fontos hozadéka a Müpa-szezonhoz igazított hosszított nyitvatartás: a Ludwig az egyetlen budapesti múzeum, amely 20 óráig látogatható. A Müpa-koncertjeggyel érkezők időszaki kiállításainkat így ingyenesen tekinthetik meg.

Fabényi elmondta, hogy a Velencei Építészeti Biennálé egy hármas magyar együttműködést fog bizonyítani. „Egy általunk kiválasztott téma a Néprajzi Múzeumot tematizálja, ami a Liget-projekt része” – tette hozzá.