Bajban van Romániában az építőipar - derül ki a Maszol beszámolójából. Az ágazat a román gazdaság egyik húzóágazata volt 2020-ban, tavaly azonban fordult a kocka, 2021-ben lefelé húzta a bruttó hazai terméket (GDP). Hiába volt tavaly hét hónap, amikor az építőipar jobban teljesített, mint egy évvel korábban, mégis mínusszal zárta az évet az ágazat, ha csak 0,6 százalékkal is.

Ez a szeptemberi és októberi roppant gyenge teljesítménynek tudható be, amikor az ágazat 14,3, illetve 16,8 százalékkal maradt el az egy évvel korábbi szintjétől. A lakásépítés 28 százalékkal múlta felül a 2020-as eredményeket, a nem lakáscélú épületek építése azonban 11,4 százalékkal, az infrastrukturális fejlesztések pedig 6,2 százalékkal estek. Ez utóbbi lényegében a nagy állami beruházásokat jelenti - az összteljesítményt ez húzta vissza, mivel az ágazat felét teszi ki.

A vállalkozók eléggé pesszimisták az idei kilátások tekintetében. „A közmegrendelések terén jelenleg is súlyos a helyzet. A versenytárgyalásokat 2-3 éve készült megvalósíthatósági tanulmányok alapján rendezik, melyeknek közük sincs a mostani árakhoz. Sok komoly cég van, amely be sem nevez, mivel azokkal az árakkal lehetetlen dolgozni” – nyilatkozta Mircea Bolboacă, a nagyszebeni CON-A építőipari cég tulajdonosa a Ziarul Financiar gazdasági napilapnak. Véleménye szerint a bürokrácia is rontja a helyzetet, a kivitelezők nem mernek döntéseket hozni, gyakran úgy érzik, hogy meg van kötve a kezük.