Különleges, gyakorlatilag soha nem látott ingatlan épül London nyugati részében: a sok emeletes épület lakásait kizárólag női bérlőknek fogják kiadni. Az úttörő fejlesztés célja, hogy felvegye a kesztyűt a nemek közti egyenlőtlenségekkel szemben, továbbá kiszolgálja a nők speciális igényeit – írja a The Sun brit magazin.

Melyek ezek a jellegzetes női igények?

A fejlesztés megálmodói szerint a nők örülnek, ha a lakásukhoz erkély is tartozik, ezért az épülő toronyházban is minden ingatlanhoz jár majd egy kis erkély. Ezen túl maguk a konyhai pultok, a konyhai munkafelületek is a nők méreteihez alkalmazkodva, alacsonyabbak lesznek. Valamint a szellőzési rendszereket is különös odafigyeléssel fogják tető alá hozni, gondoskodva a menopauza okozta nehézségek enyhítéséről – közölte az ingatlanok leendő bérbeadója, a Women's Pioneer Housing (WPH).

A fejlesztők ugyanakkor azt is kihangsúlyozták, hogy a leendő bérlemények mind megfizethető árúak lesznek. Férfiak pedig csak abban az esetben költözhetnek be, ha egy női bérlő élettársai. Ám a férfi lakó ekkor hivatalosan nem válik bérlővé, a lakás „tulajdonosa” továbbra is a nő marad. Amennyiben a női bérlőnek van felnőtt fiúgyermeke, ő azonban az édesanyjától megörökölheti az ingatlan bérleti jogát.

Tracey Downie, a WPH vezérigazgatója a brit sajtónak nyilatkozva elmondta: a fejlesztés olyan nőknek adna otthont, akik „anyagi helyzetük vagy más kiszolgáltatottságuk miatt eddig nem engedhették meg maguknak a színvonalas és biztonságos lakhatást.” A cégvezető gondol többek között bántalmazott nőkre és/vagy egyedülálló anyákra, akik valamilyen oknál fogva egyedül maradtak a gyermekükkel, a gyermekeikkel.

Tracey Downie hozzátette: a projekt jelentősége a jelenlegi energiaválság és inflációs helyzet közepette különösen felértékelődik, amikor egyre nehezebb megteremteni a lakhatás, és összességében a fennmaradás költségeit.

A WPH további hasonló ingatlanprojekteken dolgozik, szintén a brit fővárosban: már konkrét helyszínük is van a következő csak női, biztonságos ingatlanhoz.