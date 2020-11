Csicsaház hirdeti a közösségi napelem erejét

Egy 80 ezres lélekszámú, közép-németországi kisvárosi közösség gondolt egyet merészet, és egy jól látható helyen napelemes erőművé építteti át az egyik épülete homlokzatát. De nem csak a forma, a projekt szereplői összetétele, valamint a beruházás logikai és funkcionális elgondolásai is formabontók.

A Marburg főpályaudvara közelében található radiológiai központ homlokzatát egy komplett fotovoltaikus rendszeré alakítják át. Nem lesz csúnya, de feltűnő igen; el is nevezték már: ez lesz a város Világítótorony projektje. Energiatermelésre készül a Bahnhofstrasse 30. szám alatti épület - írja a német nyelvű tekk.tv, hozzátéve, hogy építészetileg is vonzó lesz az átalakítás.

A beruházást a városi önkormányzat közművei, a napelemes beruházásokat kezdeményező egyesület (Sonneninitiative Association), maga a radiológiai központ, illetve az utóbbi időben a napelemes építészetre specializálódott Hagen Plaehn kooperációja alkotja. Illetve: egészen pontosan az, hogy a szereplők megegyeztek a feladatok felosztásában: Hagen Plaehn komplex napelemes architektúráját a Sonneninitiative finanszírozza annak fejében, hogy a városvezetés garantálja a megtermelt árammennyiség átvételét (egy hosszú távú áramellátási szerződést biztosít a közszolgáltatón keresztül).

A szerződést a napokban már alá is írták a felek, melynek az érdekessége azonban éppen az, hogy a közművek a termelendő napenergiamennyiségnek már a felhasználási helyét is megtalálta. Azt a homlokzat mögött működő radiológiai intézet nagy energiafogyasztású képalkotó berendezései (MRT, CT stb.) működtetésére fogják felhasználni. A napelemes erőmű építésének finanszírozása sem szokványos: a pénzügyi fedezetet az egyesület tagjai adják össze úgy, hogy a Sonneninitiative Association - illetve az oda akár most belépők akár panelenként is, kvázi a nevükre íratják az erőművet.

A kalákában finanszírozott építkezés költségeiről ugyan a híradások nem írnak, de arról igen, hogy az ötszintes épület teljes délkeleti és délnyugati homlokzatát borító, méretre szabott monokristályos modulokkal borítandó felület összességében 50 kilowattos (kW) erőművet hoz majd létre. Ezt lehet akár modulonként is megvenni - a panelek teljesítménye egyébként 271 és 577 Watt változik. Úgy válik mindez kedvező befektetéssé, hogy az áramszolgáltató 20 éves szerződést kötött az erőműre, melyben a befektetőknek évi 5 százalékos nyereséget garantál.

A projekt célja annak bemutatása, hogy az összes rendelkezésre álló terület hogyan használható fel a jövőben energiatermelésre a városban úgy, hogy annak esztétikája sem sérül. Az egyedi homlokzat építésére a következő hónapokban sor kerül a befejezést és az erőmű indulását 2021 tavaszára tervezik.