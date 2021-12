A közép- és kelet-európai 16 országban több mint 30 élelmiszer-diszkontlánc működik, az élelmiszerdiszkontok és a szupermarketek közötti különbség azonban egyre inkább elmosódik.

Az üzletek számát tekintve a közép- és kelet-európai piacon a vezető kiskereskedő a portugál Jeronimo Martins tulajdonában lévő Biedronka, amely több mint 3100 üzlettel rendelkezik Lengyelországban. A második a német Schwarz csoport tulajdonában lévő Lidl, több mint 2000 üzlettel. Ukrajna legnagyobb élelmiszer-diszkontlánca, az ATB a harmadik helyen áll.

A Lidl és a Kaufland mellett a közép- és kelet-európai régióban aktív német láncok közé tartozik az Aldi, amely Lengyelországban Aldi Nord, Magyarországon pedig Aldi Süd néven van jelen, valamint a Penny, amelynek a Cseh Köztársaságban, Magyarországon és Romániában vannak üzletei.

1350 új üzlet nyílt a régióban

A Colliers jelentése szerint 2020 eleje és 2021 első félévének vége között több mint 1350 élelmiszerdiszkont üzlet nyílt a közép- és kelet-európai régióban.

A régióban több mint 45 nem élelmiszeripari diszkontlánc működik. Az üzletek számát tekintve a legnagyobb a Pepco, amelyet a KiK, az Avrora és az Ostrov Chistoty követ.

A Pepco csaknem 2500 üzlettel 11 országban van jelen, és a Pepco csoport a tulajdonosa a Dealz márkának is közel 100 üzlettel Lengyelországban. A második legnagyobb lánc Közép- és Kelet-Európában a KiK, amely csaknem 1000 üzlettel rendelkezik 8 országban. Ezek, valamint a holland Action márka és a német TEDi márka úgy döntöttek, hogy kiskereskedelmi parkokban megnyitott üzleteken keresztül lépnek be a közép- és kelet-európai piacokra, gyors növekedésük során azonban ezek a láncok a hagyományos bevásárlóközpontokban is keresik a lehetőségeket.

A kis- és nagyvárosokban is keresettek a diszkontok

A kisebb bevásárlóközpontok és a kiskereskedelmi parkok jelentősége tovább nőtt. Az élelmiszer- és nem élelmiszer jellegű diszkont kiskereskedők gyakran meghatározó szerepet játszanak a kiskereskedelmi parkokban - írja a Colliers nemzetközi ingatlan-tanácsadó és szolgáltató cég az MTI-hez eljuttatott közleményében.

A kisebb kiskereskedelmi parkok a mindennapi vásárlókra összpontosítanak, akik rendszeresen látogatják ezeket, ezért az ilyen komplexumok többségében jellemzően a diszkontáruházak a főbérlők. Ez a tendencia mind a nagyvárosok kiskereskedelmi parkjaira, mind a kisebb városokban lévő létesítményekre is vonatkozik. Ugyanakkor a hagyományos bevásárlóközpontokon belüli üzlethelyiségek iránti növekvő érdeklődés is megfigyelhető - jelezte a Colliers.