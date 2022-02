Egy jó burkoló vagy szobafestő akár 500-600 ezer forintot is megkeres havonta - mondta a Világgazdaságnak egy hidegburkolásban jártas építőipari vállalkozó. A munkaerőhiány miatt ma már Budapesten kívül is egyre nehezebb olyan szakembert találni, aki lényegesen olcsóbban dolgozna. Ugyanakkor hiába a versenyképes bérezés, a napilapnak nyilatkozó, egyedül dolgozó vállalkozó szerint rengeteg a megbízhatatlan szakember az ágazatban, emiatt egyre gyakoribb, hogy a rátermettebbek maguk végzik el szinte a teljes felújítást.

Ez azzal jár, hogy jelentős rezsiköltségek terhelik, de még ezzel együtt is úgy számol, hogy havonta 500-600 ezer forintot megkereshet tisztán. Ehhez azonban az is kell, hogy folyamatosan, akár hétvégéken is dolgozzon. Ilyenkor nem a fizikai munkavégzés, hanem a tervezés tölti ki az ideje nagy részét.

Kapcsolódó Minden tizedik cég leépítésre készül az építőiparban

Továbbra is jellemző az ágazatban, hogy minimálbérre vagy valamilyen alacsony keresetre jelentik be az alkalmazottakat, aztán a többit zsebbe kapják, tehát az említett félmilliós fizetések valójában nem a bejelentetett munkabérek. „Senki nem vállalja be, hogy foglalkoztat egy burkolót, ami neki 1,2 millió forintba kerül, hogy ebből a burkoló végül 600-700 ezret kapjon meg. Ennyit egyszerűen nem termel ki” - mondta egy vállalkozó. Ugyanakkor az állami támogatások visszaszorítják a feketefoglalkoztatást, az elvégzett munkákról ugyanis számlát kell adni.