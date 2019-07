Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Ez vár a húzóágazatra - friss felmérés érkezett

A GKI építőipari bizalmi indexének értéke júliusban az előző hónaphoz képest nem változott. Júliusban a mélyépítő cégek derűlátóbbá, míg a magasépítők, ha nagyon enyhén is, de borúlátóbbá váltak.

Szepesi Anita , 2019. július 21. vasárnap, 15:30 Fotó: MTI Fotó / Czeglédi Zsolt

Júliusban folytatódott a 2019-ben érezhető kedvezőtlen tendencia: az elmúlt három hónap termelési helyzetének megítélése ebben a hónapban is enyhén romlott az előző hónaphoz képest (a szezonálisan kiigazított adatok alapján). Ugyanakkor a nyers adatok nem mutatnak érdemi elmozdulást havi alapon.

A cégek 35 százaléka növekvő, 11 százaléka csökkenő termelésről számolt be, ugyanez a két arány júniusban 28 és 5 százalék volt. A magasépítésben romlott, a mélyépítés terén nagyon enyhén javult a megítélés.0

A rendelésállományok értékelése az előző hónaphoz képest júliusban romlott a szezonálisan kiigazított adatok alapján, a mutató 16 havi mélypontra süllyedt. A nyers adatok is negatív változást mutatnak. Júliusban a válaszadó vállalkozások 37 százaléka számolt be magas és 10 százalékuk alacsony rendelésállományról szemben a júniusi 37 és 5 százalékkal. A mélyépítők megítélése javult, a magasépítőké romlott.

Építőipari bizalmi index(szezonálisan kiigazított adatok)/GKI

(A rendelésállomány és a foglalkoztatási várakozások alapján számított mutató egyetlen számba foglalva jelzi az ágazat rövid távú kilátásait.)



A megkötött szerződésekkel biztosított termelési periódus átlagos hossza az építőipar egészében 2019 júliusában 6,9 hónap. Ez számottevően alulmúlja az egy évvel ezelőtti átlagértéket (7,8 hó), s lényegében megegyezik az egy negyedévvel ezelőttivel.

Érezhetően javultak viszont a foglalkoztatási várakozások az előző hónaphoz képest, a szezonálisan kiigazított adatok alapján. A nyers adatok is kedvező irányú változást mutatnak. A következő három hónapban a válaszadó cégek 26 százaléka a létszám bővítésére, 4 százalékuk csökkentésére készül. Júniusban ugyanez a két arány rendre 22 és 3 százalék volt.

A termelés bővítését továbbra is leginkább a munkaerőhiány korlátozza, ami a cégek mintegy kétharmadának okoz gondot. Az előző hónaphoz képest valamivel ritkult az anyag- és kapacitáshiány említése, ám még így is közel minden harmadik vállalkozás számára ez jelent problémát. A korlátozó tényezők között a harmadik leggyakrabban említett ok a késedelmes fizetés.

Mi lesz az árakkal?

Számottevően csökkent az áremelési törekvések intenzitása júliusban is az előző hónaphoz képest a szezonálisan kiigazított adatok alapján. A nem kiigazított adatok szerint az áremelést tervezők aránya a júniusi 30 százalékról júliusra 23 százalékra csökkent, míg az árcsökkenésre számítóké maradt 2 százalék.

A magyar gazdaság rövid távú kilátásainak megítélése júliusban, ha nagyon enyhén is, de javult az előző hónaphoz képest a szezonálisan kiigazított adatok alapján. A nyers, azaz szezonálisan kiigazítatlan adatok nem jeleznek érdemi változást: a derű- és borúlátók aránya júliusban 22 és 13, míg júniusban 24 és 12 százalék volt.

A felmérésről Az EU támogatásával készített felmérés során a GKI 202 építőipari vállalkozás válaszait dolgozta fel. A válaszadó vállalkozások 82 százaléka kevesebb mint 51 főt, 15 százalékuk 51-250 főt foglalkoztat.