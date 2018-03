Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Így találjunk ideális bérlőt a kiadó lakásunkba

A lakásbérbeadásnál a bérbeadó olyan hosszú távú üzleti kapcsolatba kerül bérlőjével, amelyben a pontosság, a fizetőképesség a korrekt kapcsolat alapja. Ennek érdekében számos szempontot érdemes mérlegelni a megfelelő bérlő kiválasztása érdekében - hívja fel a figyelmet összeállításában a bérleti piacon érdekelt Rentingo.com összeállítása.

Mindenekelőtt érdemes odafigyelnünk, hogy a bérlőjelölt időben és felkészülten érkezik-e az első találkozóra, hiszen ebből következtethetünk arra, hogy a fizetési határidőket is be fogja-e tartani, illetve arra is, hogy mennyire komolyan érdekli a kínált lakás.

A bérlő megbízhatósága az egyik legfontosabb szempont a sikeres bérbeadás szempontjából, ezért lehetőleg kérjünk referenciát korábbi főbérlőtől vagy bérbeadótól, ha már volt ilyen, és amennyiben lehetséges próbáljunk meggyőződni arról is, hogy bérlőjelöltünknek van-e rendszeres jövedelme.

Tudjuk meg azt is, hogy bérlőjelöltünk egyedül vagy másokkal együtt - családjával, partnerével, barátaival - költözik-e a lakásba, és amennyiben nem csak egyedül költözik, kerítsünk lehetőséget arra, hogy valamennyi költözőt személyesen is megismerjünk. Győződjünk meg arról is, hogy a költöző személyeknek nincsen-e olyan hobbijuk vagy szokásuk, ami különösen zavarhatja a szomszédokat.

Mindenképpen kössünk írásban szerződést, lehetőleg közjegyzői záradékkal, mert ezzel sok későbbi félreértést, vitát kerülhetünk el. Érdemes lakásbiztosítást kötni kiadandó lakásunkra, illetve hívjuk fel jövőbeli bérlőnk figyelmét arra, hogy lehetőleg kössön biztosítást a lakásban tartandó ingóságaira is.

A hagyományos internetes hirdetési oldalakon sokszor nehézségekbe ütközhet, hogy egy telefonos érdeklődés alapján megtudjuk a jelentkezőről a szükséges információkat. Ezért különösen hasznos, ha egy online piactéren, ahol a bérlők bemutatkozó profillal rendelkeznek, a bérbeadók hatékonyan és biztonságos környezetben tudják megtalálni a megfelelő bérlőt lakásukba. Így csak azoknak kell megmutatni a lakást, akik valóban komoly érdeklődők és megbízható bérlők lehetnek - hangsúlyozza a Danóczy Balázs, a Rentingo.com ügyvezetője.

Képünk forrása: Shutterstock