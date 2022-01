Erdélyi Mónika érdi otthona kényszerárverés alatt van, 49,5 millió forintos kikiáltási áron. A tévés válását követő vagyonmegosztási per miatt került újra eladósorba az ingatlan, ám eddig nem sikerült vevőt találni rá.

Korábban a műsorvezető 67 millió forintért árulta a házat, de nem akadt rá vevő, tavaly tavaszig pedig az érvényben lévő árverési moratórium miatt nem tudták meghirdetni - írja a Blikk. A szép és csendes környéken található, 180 négyzetméter alapterületű ingatlanhoz gyönyörű kert is tartozik.

Az ingatlan tulajdoni lapjain, 2016-os bejegyzéssel, Schadl György neve is szerepel - derítette ki a bulvárlap. Schadl a Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara elnöke, aki jelenleg több bűncselekmény gyanúja miatt ül előzetesben. Erdélyi Mónika házával kapcsolatos végrehajtási ügyet is ő intézte, a tőke és járulékok erejéig 48 millió forintos végrehajtási jogot jegyeztetett be a tulajdoni lapra, amelynek jogosultja Erdélyi Mónika volt férje, Mukli Gyula volt.