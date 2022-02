Aligha van olyan európai város, ahol az elmúlt években olyannyira megugrottak volna az árak, mint a holland metropoliszban.

A koronavírus-járvány következtében a turisták hiánya és a nemzetközi vállalatok külföldi alkalmazottjai - akik a legtöbbször home-officeban dolgoztak - döbbenetes mértékben felhajtották az üresen álló bérlakások árait.

A városvezetés az elszálló ingatlanárakkal szembe nézbe április 1-től új jogszabályt léptet életbe: tavasztól ugyanis 512 ezer euró értékhatárig lehet lakást vásárolni Amszterdamban, és abban a vásárlónak kell élnie és 4 évig nem adhatja bérbe - írja a Kurier.

"A lakások azért vannak, hogy ott éljünk és nem azért, hogy pénzt keressünk" - olvasható a város közleményében. Amszterdam mellett 130 város tervezi e jogszabály bevezetését, köztük Rotterdam és Hága is.

Az új törvény részletei még nem nyilvánosak, az viszont biztos, hogy az eddig alkalmazott lakáskiadási protokoll teljesen megváltozik - írja a lap.

Amszterdam korábban már turista-kvótát is bevezetett, évi 20 millióban korlátozva a vendégéjszakák számát. A korlátozás mintegy tíz százalékos csökkentést jelent az eddigi, átlagosnak tekintett turisztikai forgalomhoz képest. A holland főváros az intézkedéssel az infrastruktúrának a tömeges turizmus által okozott túlterhelését kívánja enyhíteni.

A városvezetésnek ráadául évente fel kell mérnie a vendégéjszakák számának az alakulását és amennyiben az túllépi a megengedett határt, intézkedéseket kell hoznia a forgalom csökkentésére. A lehetséges intézkedések között szerepel a turisztikai adó növelése, valamint az Airbnb szálláskiadás korlátozása. Egyik intézkedés sem lenne új, a városvezetés az Airbnb és más szobakiadó platformokra vonatkozó szabályokat már korábban is erősen megszigorította. A szállodai férőhelyek száma is korlátozva van Amszterdamban, csakúgy, mint a történelmi centrumban vezetett városnéző túrák száma is.

Hollandiában közel 8 millió ingatlan 4,3 százaléka, azaz 300-400 darab áll üresen, míg Magyarországon ez az arány 12,3 százalék, tehát 4,5 millió ingatlanból 550 ezret nem használnak.