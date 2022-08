Több mint hat évig, 2028 végéig érvényben maradhat a kedvezményes, 5 százalékos lakásépítési áfa, legalábbis a Pénzügyminisztérium támogatja az erről szóló szakszövetségi tervet – írja közleményében az ingatlan.com. A határidő meghosszabbítása újabb lökést adhat a kínálatnak és a lakásépítési kedvnek. Erre azért is van szükség, mert a jelenleg eladó új lakások 57 százalékát idén, 17 százalékát jövőre, 4 százalékát pedig 2024-ben vehetik birtokba a vevők az eredetileg tervezett átadási időpontok alapján. 2025-ös vagy 2026-os átadással már alig terveznek eladni új lakásokat a beruházók.

Az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének (ÉVOSZ) javaslata szerint 2028 végéig maradna érvényben az 5 százalékos lakásáfa. Ha tényleges jogszabály lesz a javaslatból, akkor élénkebbé, stabilabbá és megfizethetőbbé válhat az új lakások piaca 2024 után is.

“A határidő meghosszabbításával jelentősen növekedhet a lakásépítési kedv. Erre szükség is van, hiszen 2020-ban elsősorban a járványhatás miatt kevesebb mint 23 ezer, 2021-ben pedig közel 30 ezer lakásépítési engedélyt adtak ki, szemben a 2017 és 2019 közötti időszakkal, amikor 35-38 ezer lakóingatlanra kértek engedélyt” - mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. A kiszámítható adózási környezet sokat segíthet a beruházóknak abban, hogy folyamatosan épülhessenek lakások, mert a szektornak az építőanyag-árak növekedése és az ellátási láncok problémái miatt eddig is sok kihívás érte.

Megelőzhető az árrobbanás

Két évvel meghosszabbították az új lakások szigorúbb energetikai előírásainak határidejét is. Ez főként a vevőknek jelenthet majd könnyebbséget az új lakások megfizethetősége miatt. A kínálatban ugyanis lesznek olyan alapvetően energiahatékony ingatlanok is, ahová nem építik be a drágább épületgépészeti megoldásokat az eladók, így ezeknek az eladási ára is a megfizethetőbb tartományban marad.

Az ingatlan.com megnézte, hogy az eladásra hirdetett új lakások közül mennyit adnak át idén és a következő években. Az augusztus végi kínálat alapján idén 12 ezret, jövő évi átadással pedig több mint 3700 új eladó lakást kínálnak eladásra. Ugyanakkor 2024-es átadással kevesebb mint 1000 lakás, 2025-ös és 2026-os átadással pedig összesen alig több mint 100 ingatlan szerepelt a kínálatban. “Reális volt a félelem, hogy az áfaintézkedés nélkül az új lakáspiac kínálati oldala 2025 után kiapadt volna. A jelenség a 27 százalékos áfakulccsal együtt további árrobbanást eredményezett volna a piacon, a megfizethetetlenségig emelve az új lakások árait. Amíg az ötszázalékos áfa 2016-ban még doppingszer volt az új lakáspiacon, 2024 után ez már életmentő gyógyszer lehet” - mondta Balogh.