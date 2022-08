A nagy, korszerűtlen családi házak esetében akár 20-35 százalékkal alacsonyabb árak is indokoltak lehetnek az értékesíthetőséghez - áll a Balla Ingatlan legfrissebb közleményében.

Még mindig keresleti piac van az ingatlanpiacon, de lassul. Az iskolaszünet indulása lassította a piacot, és a nyári hónapok időjárása, az extrém meleg sem kedvezett a bemutatásoknak - mondta Rácz Gyula László, a XVIII. kerületi iroda szakmai vezetője.

A fontossági sorrendben az ár után megjelent az ingatlanok energiafogyasztása, tehát fontossá vált nem csak a téli és a nyári rezsiköltség, hanem az éves energiafelhasználás is. Jelenleg ez az érdeklődők első kérdése - mondta Rácz, aki úgy véli, hogy a jövőben az energetikai tanúsítványoknak is nagyobb jelentősége lesz, akár házról, akár társasházi lakásról legyen szó.

Az egyelőre kérdéses, hogy az energiaárak emelkedésével mennyire torlódnak fel a meghirdetett ingatlanok. A családi házak körében viszont jelentősebb kínálatbővülés várható, amit már most is lehet érezni. Többnyire nagy, több száz négyzetméteres házak jelentek meg a piacon, miután kiderült, hogy emelkedni fognak az energiaárak. Eddig sem voltak népszerűek a korszerűtlen, elavult gépészettel, fűtésrendszerrel, rossz nyílászárókkal, gyenge szigeteléssel rendelkező nagyméretű ingatlanok, de most gyakorlatilag eladhatatlanná válnak.

Szerinte az olyan ingatlanoknál, ahol szükség lenne korszerűsítésre, engednie kellene az eladónak annyit a vételárból, amennyiből egy ilyen - nem éppen olcsó - beruházás kivitelezhető. Ez átlagosan 20-35 százalékos árcsökkentést jelent, tekintve, hogy ezek az ingatlanok eddig is jellemzően túlárazottak voltak. Ekkora árcsökkentést várhatóan nehezen lépnek meg az eladók, ezért Rácz szerint ez egy hosszú és nehéz folyamat lesz.

Az árak egyébként eddig nem ereszkedtek a piacon: áresés nem volt sem a családi házaknál, sem a lakásoknál. Sőt, a hirdetési árak sokszor irreálisan magasan alakultak: gyakran lehet találkozni most is a piaci árnál 10-15 százalékkal magasabb áron kínált ingatlanokkal, amit alkuval általában le lehet faragni. Az alku mértéke átlagosan 5-10 százalék között alakul, hiszen akadnak jól árazott ingatlanok is a piacon, melyeknél vagy egyáltalán nincs alku, vagy legfeljebb egy-két százalék. Az értékesítési időt is az ár határozza meg:

akár két hét alatt is el lehet adni egy korszerű családi házat.

Keresettek a panelek és a téglaépítésű lakások is, ezek között is elsősorban a felújított, korszerű ingatlanok. Garzonlakásokat 25 millióig keresnek a XVIII. kerületben a vevők, nagyobb panellakásokat pedig 35 millió forintig. Komoly igény lenne 50-70 négyzetméteres, korszerű házakra is, de ilyen nincs a kínálatban, vagy ha fel is bukkan, az jelentősen túlárazott. Az újépítésű ingatlanok iránt viszont erősen visszaesett a kereslet az árak emelkedése és a “zöldhitel” kivezetése miatt.

A piacon a készpénzes befektetők vannak jelen, a hitelesek közül sokan bizonytalanok. Inkább kivárnak, mert nem mernek, nem akarnak ilyen kamatok mellett hitelt felvenni. A fiatalok általában 20-30 százalék önerővel vásárolnak, de a babaváró és a CSOK támogatással együtt a hitel a vételár 60-70 százalékát is kiteszi az esetükben.

Az 50-60 négyzetméteres lakások esetében 150 ezer forint az átlagos havi bérleti díj a XVIII. kerületben, de a jobb felszereltségű és állapotú ingatlanoknál akár a 190 ezer forintot is elérheti. Ehhez jön még a rezsiköltség.

A 25-45 négyzetméteres, alacsony rezsiköltségű lakások kerülnek a jövőben a vevők fókuszába, míg a házak esetében a korszerű, energiahatékony ingatlanok felértékelődésére lehet számítani - mondta Rácz.