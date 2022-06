Magyar cég épít luxuslakásokat a spanyol tengerparton – írja közleményében a Cordia. A vállalat már lerakta a felső kategóriás lakásokból álló Jade Tower alapkövét a Costa del Sol partszakaszon, Fuengirolában.

Ezen a környéken a napsütéses napok száma évente 320, ráadásul a város könnyen megközelíthető: a málagai repülőtér mindössze 23 kilométerre található, és a kikötő sincs sokkal messzebb.

A Jade Tower a Földközi-tengertől 100 méterre épül, mondhatni, közvetlenül a parton. A tervezett 116 lakás között van egy-, két- és háromszobás is, amelyekhez teraszok tartoznak, a földszinten pedig saját használatú kert is jár a lakáshoz. A lakás árába már beépítették a tárolóhely és a teremgarázs árát is.

A Jade Tower a fuengirolai tengerparton. Kép: Cordia

A luxusfelszereltség részét képezik a közösségi irodaterek, egy gasztrobár, privát moziterem, spa-részleg beltéri és kültéri medencékkel és a házhoz edzőterem is tartozik. A Jade Towernek saját okostelefonos alkalmazása is van.

A magyar cég azt közölte: a közvetlen értékesítés már elindult azokban az országokban, ahol a Cordia jelen van.