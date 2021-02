Összeesett az albérletpiac és még jó ideig padlón is marad

A bérlakáspiac továbbra is nehezen talál magára, az első félévben nem várható a bérleti díjak emelkedése. A turizmus szünetelése és távoktatás alaposan betesz az albérleti áraknak.

A bérleti díjak szintje tavaly február és október között jelentősen mérséklődött az ingatlanközvetítő hálózatok adatai, illetve a KSH lakbérindexe szerint, utóbbi alapján az átlagos bérleti díjak 11,8 és 13,4 százalék között csökkentek a pesti belső és átmeneti kerületekben, és várhatóan a közeljövőben sem emelkednek majd jelentősen.

A külföldi egyetemisták a tavaszi félévre sem térnek vissza, sok helyen online folytatódik az oktatás, így az egyetemisták kereslete kiesik a hosszú távra kiadó bérlemények piacán, ahogy a más városokból érkező, ideiglenesen a szolgáltató szektorban dolgozóké is. A rövid távra kiadó ingatlanok iránt is minimális maradhat az igény, a külföldi turisták ugyanis szintén elmaradhatnak még az év első részében, ráadásul ezeket a lakásokat a hosszú távú piacon is nehéz kiadni a csökkent kereslet miatt - vélik a Takarék Index elemzői. Az első félévben tehát nem kedvez a befektetőknek a bérleti piac helyzete: a bérleti díjak várhatóan nem emelkednek, és nehéz lehet kiadni a lakásokat.

A belföldi turizmus célpontjainak számító városokba előbb térhetnek vissza a vendégek, a külföld helyett inkább itthoni nyaralást választók nyáron hajthatják is némiképp a rövid távra kiadó otthonok iránti keresletet - de ez is persze a járványhelyzettől függ. A külföldi vendégek várhatóan lassabban térnek vissza idén, így a rájuk építő

rövid távú szálláshelyek továbbra is üresen állhatnak,

vagy továbbra is hosszú távra próbálhatják kiadni a tulajdonosaik.

Mindezek alapján a balatoni kiadó ingatlanok a tavalyihoz hasonlóan teljesíthetnek, míg a budapesti belvárosi területeket iránti keresletben idén sem lehet jelentősebb növekedésre számítani. A hosszú távú bérlemények piacán a nyár vége és az ősz hozhat enyhülést, amennyiben a járványhelyzet javulásával az egyetemi oktatás visszatér a hagyományos módba.

A vírus mellett ugyanakkor a rövid távú lakáskiadás (airbnb) szabályainak szigorítása szintén akadályozhatja a szálláshelyként kiadó ingatlanok piacának helyreállását. Ez a pesti belváros bérleti piacát érzékenyen érintheti hosszabb távon is.

Alaposan átalakulhat a kínálati oldal is

A turizmus zuhanásával a rövid távra kiadó ingatlanok iránti kereslet szinte nullára csökkent, ezek az otthonok a hosszú távú piacon jelentek meg. A hosszú távra kiadó lakások esetében fontos kérdés, hogy az egyetemi oktatás teljesen visszatér-e az offline módhoz vagy lehetnek olyan elemei, amelyek az online térbe helyeződnek át.

Ez utóbbi esetén ugyanis tartósan is csökkenhet a bérlemények iránti kereslet az egyetemi városokban, de ilyen irányba hathat a home office tartóssá válása, amikor távolabbi városból is végezhetőek a feladatok, és így a munkavállalók nem jelennek meg bérlőként a munkavégzésük helyén.

A rövid távú szálláshelykiadás szigorítása miatt pedig elképzelhető, hogy sokan nem is térnek vissza e kiadási módhoz, és a lakásukkal tartósan a hosszú távú piac kínálati oldalán jelennek meg. Ráadásul az elmúlt években sokan vásároltak befektetési céllal otthonokat a még csak épülő projektekben is, ezek a lakások is növelik majd a rendelkezésre álló bérlemények körét.