Komoly szövetségesre talált Karácsony a Lánchíd ügyében

Most a Lánchíd felújítására kellene koncentrálni, a következő tendert erre kiírni, a Váralagút felújítása várhat - nyilatkozta az állami Budapesti Fejlesztési Központot vezető Vitézy Dávid az Indexnek. A BFK azt javasolja, hogy 18 hónapra zárják le a Lánchidat a munkák idejére; ez az idő elegendő arra is, hogy megnézzék, milyen hatása lesz a lezárásnak a város közúti forgalmára, a híd autómentesítése fenntartható lenne-e a felújítás után is.

A Lánchíd nem fog leszakadni, de vannak olyan szerkezeti korróziók, amelyek a pályán és a járdán is jelentkeznek, ezek azt okozhatják, hogy egyes darabjai lehullhatnak a rakparton közlekedőkre vagy a hajókra - mondta Vitézy Dávid, a kormány által létrehozott Budapest Fejlesztési Központ (BFK) Nonprofit Zrt. vezérigazgatója az Indexnek.

Vitézy szerint a Váralagút esetében nem áll fenn olyan mértékű állapotromlás, mint a Lánchídnál. A kettő egyidejű felújítása akkor lenne indokolt, ha a Lánchíd továbbra is autós híd marad, ha nem, akkor az alagút felújítása várhat akár egy évtizedet is. Ha azonban gyalogos, kerékpáros és autóbuszos prioritású lenne a Lánchíd a felújítása után, akkor nem indokolt ezek egyidejű felújítása.

Jó irány lenne a híd autómentesítése

A BFK-vezér szerint az, hogy a Lánchíd csak gyalogos híd lenne, a híd szerkezeti kialakítása miatt sem biztos, hogy jól működne, és az ott járó autóbuszok miatt nem javasolt. A Lánchídnak Bel-Buda felől fontos szerepe van a fővárosi buszos közlekedésben, és ezt a szerepet érdemes lenne megtartani. Vitézy szerint az autómentes híd víziója felé lenne érdemes a fővárosi vezetésnek elmozdulnia.

A Pesti hídfő felőli Széchenyi tér teljes rekonstrukciója rendkívül időszerű a BFK vezetője szerint, azt jelenleg nem lehet sehonnan szabályosan megközelíteni, nem működik térként, hanem egy közlekedési csomópont. E tér újratervezését a kormány száz százalékban finanszírozza, erről is egyeztetett a BFK a fővárossal az elmúlt hetekben..

Vitézy úgy látja, hogy most amellett alakul ki szakmai és politikai egyetértés is, hogy alapvetően a Lánchíd felújítására kellene koncentrálni, és a következő tendert erre érdemes kiírni. (Az új fővárosi vezetés is ezt a megoldást szeretné, ám ehhez módosítani kell a hitelszerződést és a kormánnyal kötött támogatási megállapodást is - a szerk.)

A BFK azt javasolja, hogy 18 hónap legyen a kivitelezési tenderben is megjelölt idő, ameddig lezárják a munkák matt a Lánchidat. Ez az idő elegendő lesz arra is, hogy megnézzék, milyen hatása lesz a lezárásnak a város közúti forgalmára, hogy a Lánchíd autómentesítése fenntartható-e a felújítás után is - Vitézy abban bízik, hogy igen.