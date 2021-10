A koronavírus és a kényszerű „home office” hatására már nem ugyanolyan házat szeretnének magunknak az emberek, mint másfél évvel ezelőtt – derült ki a Wienerberger Mesterház programjában a vállalat szakemberei elé kerülő tervekből. A társaság azért hívta életre a projektet, hogy segíthessenek a házépítőknek elkerülni a kivitelezés során leggyakrabban elkövetett hibákat. A program során a megrendelők számos alkalommal a megálmodott házak koncepcióit is elküldik a Wienerberger számára.

Az utóbbi időben látott tervekben olyan jegyek is fellelhetők, amelyek arról árulkodnak, hogy a készülő lakások térkiosztásában az elmúlt másfél év komoly nyomokat hagyott. A pandémia hatására úgy tűnik egyre többen hajlandóak áldozatot hozni a nagy közösségi terek oltárán, és olyan helyiségeket is szeretnének kialakítani otthonukban, amelyek elsődleges és egyértelmű célja a félrevonulás lehetősége.

Fontos az egyedüllét lehetősége

Ezek a terek alkalmasak lehetnek munkavégzésre, vagy például zavartalan telefonbeszélgetések lebonyolítására. Az érzékelhető cél az, hogy ne alakuljon ki olyan helyzet, amikor csak a nappali sarkában vagy egy családtag szobájában lehet egy kicsit egyedül lenni. A szándék egyik magyarázata lehet, hogy immár nem lehet azzal számolni, hogy más ütemben vagyunk otthon, így nem zavarjuk egymást. Könnyen lehet, hogy több családtagnak is egyszerre kell otthon dolgoznia és tanulnia. Épp ezért, sok esetben kifejezett szándék volt a hangszigetelés hatékony megoldása. Ezt ráadásul nem csak a kintről érkező, hanem a házon belül keletkező zajok esetében is fontosnak tartották az építtetők.

„A változások beilleszthetők a nemzetközi trendekbe, hiszen számos országban lehet azt tapasztalni, hogy a családi ház építése előtt állók a korábbiakhoz képest eltérő elvárásokat támasztanak leendő otthonuk felé. Érezhetően a lakások nagy, közösségi terei esetében és a kisebb privát helyiségeknél is a funkcionalitás erősödik, és ez a családok minden tagja számára segítség lehet, ha egyszerre kell otthon tartózkodni. Emellett erősödni fog a kert olyan kialakítása, ami egyfajta második nappalivá vagy dolgozószobává teszi azt.” – fejtette ki Nagy Zsolt István, a Wienerberger Zrt marketing vezetője.

Előtérbe került a belső levegő minősége

A fűtésrendszer hatékonyságára és a minél jobb hőszigetelésre is érezhetően nagyobb figyelmet fordítanak az építtetők. Erre a szigorodó épületenergetikai szabályozás is ösztönöz az otthon töltött idő növekedése mellett. Ezzel párhuzamosan olyan dolgok is hangsúlyt kapnak, amelyeket korábban talán nagyvonalúbban kezeltek a leendő tulajdonosok. Akadt olyan terv, amely arról árulkodott, hogy a lakás belső levegőjének minőségét szinte mindennél fontosabbnak tartják. Olyan épületgépészeti megoldásokat választottak, amelyekkel a levegő akkor is friss marad, amikor sokan vannak egy légtérben és a zord időjárás miatt nem megoldható a tartós szellőztetés.

A Wienerberger szakemberei a tervekben olyan megoldással is találkoztak – kifejezetten hűvös, jól szellőző helyiségek kialakításával –, amelyek arra utaltak, hogy a tulajdonosok nagy szerepet szántak az élelmiszerek minőségének hosszú ideig tartó megőrzésére. A tapasztalatok szerint akadt olyan megrendelő is, aki a konyhában – a kereskedelmi konyhákhoz hasonlóan – többfázisú mosogatási lehetőségben gondolkodott, nem titkoltan a jobb fertőtlenítés érdekében.

Határozottan érzékelhető tendencia az is, hogy az új otthonra vágyók a korábbiaknál jóval nagyobb figyelmet fordítanak leendő otthonuk kertjének, udvarának kialakítására. Az e mögött meghúzódó szándék is egyértelmű: a lakók immár legalább olyan fontos közösségi térként tekintenek a zöld és szabadtéri területekre, mint korábban a nappalira. A megrendelők szeretnék, ha itt is úgy tudnának kikapcsolódni, mint a ház legnagyobb helyiségében.