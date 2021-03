Felpörgött a drágulás, a belvárosi luxusingatlan már többe kerül, mint Dubajban

Az elmúlt két évben Budapesten a luxuslakások ára még nemzetközi összevetésben is sokat emelkedett, meglepő eredményre jutott egy friss elemzés.

A Knight Frank ingatlanpiaci tanácsadó cég friss Wealth Report kiadványa szerint egymillió dollárból a legkisebb lakást hagyományosan Monacóban lehet vásárolni: mindössze 15 négyzetméternyi luxus jön ki ennyi pénzből, a második helyen álló Hongkongban pedig 23 négyzetmétert, Londonban - amely harmadik a listán - pedig 31 négyzetmétert.

Nem meglepő módon a skála másik oldalán feltörekvő országok állnak. A Knight Frank elemzésébe bevont városok közül a legolcsóbb Sao Paulo, de Isztambulban, Fokvárosban és Mumbaiban is több mint 100 négyzetméterre elég egymillió dollár. Elsőre kissé érdekes, hogy kifejezetten olcsó Dubaj (165 négyzetméter) is, de az elemzés szerint ennek az az egyszerű oka, hogy ott hatalmas a kínálat luxuslakásokból - számolt be a G7.hu.

Budapest nem szerepel a kiadványban, de mivel ismert a módszertan, így a magyar fővárosban is meg lehet becsülni a hasonló lakások árát. Az ingatlan.com adatai szerint Budapesten 2021 március első hetében négyzetméterenként 1,27 millió forint volt az a határ, aminél csak az ingatlanok 5 százalékát kínálták drágábban. Ez azt jelenti, hogy a magyar fővárosban egy 234 négyzetméteres luxuslakást lehet vásárolni egymillió dollárból - írta a portál. Ez nagy alapterületnek számít, a listán szereplő várások közül csak Sao Paulóban jönne ki ennél is nagyobb ingatlan ebből az összegből.

Csakhogy a magyar kerületek között hatalmas eltérések vannak. A pesti belvárosban például a legdrágább 5 százalékba tartozó lakások négyzetméterára 2,1 millió forintnál kezdődik (így itt már csak 150 négyzetméternyi luxus érhető el), ugyanez azonban már Zuglóban sem éri el az 1 milliót, Csepelen pedig alig több mint 700 ezer forint.