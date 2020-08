Mire futja 20 millióból a magyar lakáspiacon?

Míg Budapesten, az átlagárat nézve egy 32 négyzetméteres garzon jön ki 20 millió forintból, addig a megyeszékhelyeken akár háromszor ekkora lakást, a Tisza-tó környékén pedig háromszintes nyaralót is vásárolhatunk ugyanennyiért. Az OTP Ingatlanpont sorra vette a 20 millióval nézelődők lehetőségeit.

Nagyon nem mindegy, hogy Budapesten, vagy vidéken, illetve a főváros melyik kerületében szeretnénk elkölteni 20 millió forintot, az árkülönbség ugyanis hatalmas a területek között. A NAV 2019-es forgalmi adatait feldolgozó OTP Lakóingatlan Értéktérkép alapján Budapest három legdrágább kerületében (V., I., II.) átlagosan nagyjából 20-25 négyzetméteres minigarzont találni ennyi pénzért, a főváros külső kerületeiben viszont bőven kétszer ekkora alapterületű lakások is kijönnek ekkora összegből. Soroksáron, ahol a legolcsóbb ingatlanokat találhatjuk Budapesten, kétszobás, 60 négyzetméteres lakóházat is vásárolhatnak az érdeklődők.

A legdrágább megyeszékhelyek a budapesti peremkerületek átlagáraival veszik fel a versenyt. Ársorrendben az első helyen szereplő Debrecenben, majd Veszprémben, Székesfehérváron, Kecskeméten és Győrben átlagosan körülbelül 50 négyzetméteres alapterületű, másfél-két szobás lakásra futja a 20 millióból, ám Békéscsabán, Miskolcon vagy Kaposváron ezért a pénzért közel kétszer ekkora ingatlant is találni.

Pesti garzon vs. vidéki családi ház

Az OTP Ingatlanpont aktuális kínálatában elérhető ingatlanok áraiban ugyanilyen különbségek fedezhetők fel: 20 millió forintért kínálnak felújításra szoruló panelt vagy teljesen felújított, azonnali költözésre váró családi házakat jellemzően kisebb településeken vagy a nagyvárosok peremén. A fővárosban ennyiért elérhető kiváló állapotú, téglaépítésű, egyszobás lakás a VIII. kerület belső részén, de a VII. kerületben is akad jó állapotú garzon. Kertes vagy nagyobb alapterületű lakásban gondolkodóknak érdemes a XX., illetve a XXIII. kerületre szűrni. Pesterzsébeten találni átlagos vagy felújítandó állapotban lévő, család számára is alkalmas, kétszobás lakóházat udvarral, Soroksáron pedig akár háromszobás ingatlan is fellelhető ezért az összegért.

Vidéken már jóval több a családi ház, a kis községekben pedig kifejezetten jó állapotú otthonok várnak gazdára 20 millióért. A Dél-Alföld egyik kistelepülésén. Akasztón például négyszobás, új építésű családi ház vásárolható hátsó udvarral, garázzsal, a legdrágább megyeszékhelyen, míg Debrecen belvárosában egy 10. emeleti kétszobás panellakást találni ennyiért.

A nagyvárosok közül az utóbbi években Tatabányán emelkedtek leggyorsabb ütemben az ingatlanárak, így nem meglepő, hogy a kedvelt Dózsakert városrészben 20 millió forint egy kétszobás, jó állapotú panelre elég. Ehhez hasonló panellakást találni Győr egyik legkeresettebb városrészben, Nádorvárosban. A 2019-es árrangsorban sereghajtó Salgótarjánban az összegért ötszobás, hegyvidéki panorámás, jó állapotban lévő, kétszintes családi ház vásárolható meg egy erkéllyel és egy külön loggiával.

Vízparti vágyak



Az otthoni munkavégzés térnyerésével az utóbbi időben megnőtt a nyaralók iránt a kereslet, sok belvárosban élő inkább vízpart közeli településre vágyna. A 20 milliós kategóriában ugyan nincs balatoni üdülőkínálat, azonban a Tisza-tó vonzáskörzetében például ekkora összegért már van jó állapotban lévő, eladó üdülő.

Egy Jász-Nagykun-Szolnok megyei községben, Tiszaderzsen a parttól körülbelül 4 kilométerre egy négyszobás, új építésű, kétszintes családi ház várja az érdeklődőket. A tó központi városában, Tiszafüreden, ahol két év alatt közel duplájára emelkedtek az ingatlanárak, még mindig találni háromszintes, kiváló állapotban lévő, frekventált helyen lévő üdülőt is. A tó az utóbbi időkben népszerű turisztikai célpont lett, és további vízparti fejlesztések várhatók a környéken, így akár jó befektetésként is lehet gondolni a helyi partközeli üdülőkre - áll az OTP Ingatlanpont elemzésében.