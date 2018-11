Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Nagyot nézhet, ha felmegy a kékestetői tévétorony kilátójába

Átadták pénteken a kékestetői tévétoronyban lévő megújult kilátót, ahol a beruházás eredményeként modern belső térrel, új világítással és a korábbinál több vizes helyiséggel várják a látogatókat - adta hírül az MTI.

Domokos Erika , 2018. november 16. péntek, 16:41 Fotó: MTI Fotó - Komka Péter

Annak érdekében, hogy minél élhetőbb hely legyen Magyarország, sok minden történt az elmúlt években. Ebben a folyamatban a turizmus ikonikus helyének, Kékestetőnek különleges jelentősége van - mondta Révész Máriusz, az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos. Vannak itt, Magyarország legmagasabb pontján kihasználatlan lehetőségek. A helyet olyan turisztikai attrakcióvá kell varázsolni, amiért érdemes idejönni - véli a kormánybiztos. A közelmúltban megszületett a kormányhatározat Kékestető kiemelt fejlesztéséről.

Bene Csaba, a kilátó bérlője, a Mátra Gasztronómia Kft. ügyvezetője részben visszatekintett a torony 130 éve kezdődött történetére és beszélt a felújítás előzményeiről, valamint a megvalósítás részleteiről. A bejárat környékére térköveket fektettek le, megújult a világítás és új, modern belsőt kapott a körpresszó. Emellett a fenti részben is kialakítottak mosdókat, a bejáratnál lévőket pedig felújították.

A torony tulajdonosa, az Antenna Hungária Zrt. képviseletében Tóth András kommunikációs igazgató arról beszélt, hogy Magyarországon a pécsi és a kékestetői adótoronynak vannak kiemelt turisztikai funkciói.

A mátrai turizmus az utóbbi években duplájára nőtt - közölte Horváth László (Fidesz), a térség országgyűlési képviselője. Ezért is fontos, hogy a kilátó felújításával megtették az első lépést az ország ikonikus turisztikai pontjának a fejlesztéséhez. Ezek a munkák jól illeszkednek két jubileumhoz is: tavaly volt 130 éves a mátrai turizmus és idén ünnepelik az első kilátó megépítésének 130. évfordulóját - számolt be az MTI.