Példátlan, ami most az építőiparban történik

Ígéretes kilátásokkal zárult 2017 az építőipar számára, 2018 elején pedig tovább javult a hangulat, a várakozások nem változtak érdemben, a GKI építőipari bizalmi indexe januárban a decemberi szintet mutatta. A megkötött szerződésekkel lekötött periódus átlagos hossza a felmérés történetében először nőtt 6,2 hónapra - közölte lapunkkal a GKI.

Jól indult az év az építőiparban, a rendelésállomány megítéléséből és a foglakoztatási várakozásokból számított, a rövid távú ágazati kilátásokat egyetlen számba foglaló bizalmi index a decemberi szinten áll. Az előző háromhavi termeléssel kapcsolatos elégedettség erősödött, de a rendelésállományok értékelése némileg romlott.

A megkötött szerződésekkel biztosított termelési periódus átlagos hossza az építőipar egészében 6,2 hónap, ilyen hosszú időszakra a felmérés történetében még sosem volt példa - derül ki a friss adatokból.

Az elmúlt három hónap termelési helyzetének megítélése januárban is jelentősen javult (a szezonálisan kiigazított adatok alapján) - így tovább folytatódott a már korábban tapasztalt kedvező tendencia. A termelői hangulat jelzőszáma újabb historikus csúcsot döntött. Az előző hónaphoz képest a nyers, azaz szezonálisan nem kiigazított adatok is némileg javuló termelési helyzetre utalnak.

Építőipari bizalmi index 2015-2018/GKI



Januárban a cégek 34 százaléka számolt be növekvő, míg 6 százalékuk csökkenő termelésről. Ugyanez a két arány decemberben 34 és 11 százalék volt. Az év első hónapjában mind a magas-, mind a mélyépítők helyzetértékelése érdemben javult. A felmérés szerint a közepes és nagyobb cégek elégedettebbek, mint a kicsik.

A rendelésállományokra vonatkozó értékelés januárban kissé romlott az előző hónaphoz képest (a szezonálisan kiigazított adatok alapján), de még így is komoly elégedettséget tükröz. A szezonálisan nem kiigazított adatok is negatív irányú elmozdulást jeleznek: januárban a válaszadó vállalkozások 31 százaléka számolt be magas, 19 százaléka alacsony rendelésállományról. Ugyanez a két arány decemberben 38 és 11 százalék volt. Ebben a hónapban a mindkét szakágazat helyzetértékelése romlott.

A megkötött szerződésekkel biztosított termelési periódus átlagos hossza az építőipar egészében 2018 januárjában 6,2 hónap. Ez az érték jóval magasabb az egy negyedév ezelőttinél (4,1 hónap) és az egy évvel korábbinál is (3,7 hónap).

Foglalkoztatási várakozások

Januárban tovább javultak a foglalkoztatási várakozások a szezonálisan kiigazított adatok alapján. A nyers adatok is számottevő pozitív változást jeleznek. Januárban a válaszadó cégek 32 százaléka nyilatkozott úgy, hogy a létszám bővítésére készül, míg 4 százalékuk számít annak csökkentésére. Decemberben ugyanez a két arány rendre 17 és 12 százalék volt. Ebben a hónapban a magasépítők foglalkoztatási kilátásai javultak, de a mélyépítőké romlottak.

Az áremelési törekvések intenzitása januárban kissé csökkent - a szezonálisan kiigazított adatok szerint. Az áremelést tervezők aránya decemberhez képest nem változott (47 százalék), míg árcsökkenést fontolgatóké icipicit nőtt (3-ról 4 százalékra).

Top 3 korlátozó tényező

A termelés bővítését korlátozó tényezők sorában a munkaerőhiány említési gyakorisága minden korábbi rekordot megdöntött, idén januárban már csaknem a cégek kétharmada érezte ennek negatív hatásait. Különösen jelentős ez a gond a lakásépítés területén - a megfelelő az említési gyakoriság 80 százalékos. A kapacitáshiány jelentősége is emelkedett, immár csaknem minden negyedik vállalkozás beleütközött ebbe, s csaknem ugyanennyi vállalkozás számára problémás továbbra is a laza fizetési fegyelem.

A magyar gazdaság rövid távú kilátásainak megítélése a válaszadó építőipari cégek körében januárban érezhetően javult (a szezonálisan kiigazított adatok alapján).(Még két nyugodt évünk lesz.) A nyers adatok lényegében változatlan kilátásokra utalnak: a derű- és borúlátók aránya januárban 36 és 7 százalék, decemberben pedig 26 és 8 százalék volt.

A nyitókép forrása: MTI Fotó/Varga György.

