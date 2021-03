Szeptemberben új, óriási bevásárlóközpont nyílik Budapesten

Megszerezte a használatbavételi engedélyt az Etele Plaza, így a bérlők megkezdhetik új üzleteik kialakítását Buda legnagyobb bevásárlóközpontjában - közölte a fejlesztő. Szeptemberben 180 divatüzlet mellett élelmiszer-áruház, éttermek, kávézók, multiplex mozi, fitneszterem, gyermekjátszóház és egyéb szolgáltatások várják az érdeklődőket.

A Futureal által fejlesztett, 300 millió euró (több mint 100 milliárd forint) beruházási értékű és 55 000 négyzetméter bérbeadható területű kelenföldi pláza nyitását szeptemberre tervezik.

A hatósági szabályoknak és a szakmai elvárásoknak maradéktalanul megfelelt az épület, így az Etele Plazát fejlesztő Futureal számára engedélyezték a használatbavételt, és megkezdődhet a hazai és nemzetközi bérlők üzleteinek végső kialakítása - írja közleményében a fejlesztő.

A bérlők között a spanyol Inditex-csoport a Magyarországon elérhető valamennyi márkaüzletével, élükön a Zarával várja majd a látogatókat, míg a Peek & Cloppenburg az első budai boltját nyitja meg az Etele téri bevásárlóközpontban.

A Paulinyi & Partners Építészeti Stúdió és a Dyer Group (belsőépíteszet) által tervezett komplexumban a 180 divatüzlet mellett élelmiszer-áruház, éttermek, kávézók, multiplex mozi, fitneszterem, gyermekjátszóház és egyéb szolgáltatások széles köre található. A pláza parkolójában közel 1300 parkolóhely áll a vásárlók rendelkezésére.

"A Etele Plazában az üzletek és szolgáltatások széles köre, valamint a különleges digitális és építészeti megoldások együttesen teremtik meg azt az egyedülálló vásárlói élményt, amire óriási igényt tapasztalunk a hazai kiskereskedelmi szektor szereplői részéről is. A már szinte teljesen elkészült épületet elkezdik benépesíteni a leszerződött bérlők, és jelenleg is számos izgalmas partnerrel állunk aláírás előtt, hogy tovább bővíthessük a bevásárlóközpont már most is óriási kínálatát" - közölte Tatár Tibor, a Futureal vezérigazgatója.