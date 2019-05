Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Szétmorzsolják az ikonikus lakótelepet

Lebontják Európa egyik leghírhedtebb lakótelepét, a nápolyi Scampiát, ahol a Gomorrah című nagy sikerű maffiasorozatot is forgatták. A bontást a helyi lakók követelték ki, mert a bűnbandák, harmadik világbeli állapotok uralta telepen nincs esély a normális lakókörnyezet kialakítására - írta az Index.

A negyedik évadánál járó Gomorrah sorozat Roberto Saviano nagy sikerű könyve alapján készült, és a helyi maffiát, a Camorrát mutatja be. A népszerű sorozat azonban Nápoly imázsának egyáltalán nem tett jót, mivel az egyébként is súlyos gondokkal küzdő várost Európa egyik legveszélyesebb helyeként mutatta be - olvasható a portál cikkében,

Scampia lebontását maguk a lakók követelték a városvezetéstől, mivel nem látták esélyét annak, hogy valaha is élhető, biztonságos lakókörnyezetté váljon az elhanyagolt, disztópiába illő, élhetetlen környezet.

A tervek szerint mindössze egy tömb marad meg, amiből teljes felújítással irodákat alakítanak ki, Scampia többi része helyén utak és parkok lesznek. A bontás során a tömböket nem felrobbantják, hanem gépekkel lassan szétmorzsolják.