Egy párizsi bíróság felmentette az Air France-ot és az Airbust a gondatlanságból elkövetett emberölés vádja alól a 447-es járat 2009-es, 228 ember halálát okozó balesete miatt. A bíróság hétfőn hozott ítéletében azt mondta, hogy ha voltak is hibák, „nem mutatható ki biztos okozati összefüggés a balesettel”.

Az Airbus A330-as Rio de Janeiróból Párizsba tartott, amikor egy zivatarban az Atlanti-óceánba zuhant. Az utasok családtagjainak ügyvédei évek óta küzdöttek azért, hogy az Air France történetének legsúlyosabb légi katasztrófájához vezető hibákat orvosolják – írja a The Guardian.

Az ítéletet egy tavalyi, két hónapos tárgyalás követte, amelynek végén az ügyészség úgy vélte, hogy lehetetlen bizonyítani, hogy bármelyik társaság hibás lenne a tragédiában, és javasolta, hogy tisztázzák őket.

A francia légügyi nyomozóhatóság jelentése korábban megállapította, hogy az Airbus sebességérzékelőinek, az úgynevezett pitot-csöveknek a meghibásodása, amelyek az Atlanti-óceán feletti viharban lefagytak, katasztrofális eseményláncot indított el. A jelentés szerint az Air France pilótái nem voltak megfelelően kiképezve ahhoz, hogy kezelni tudják ezt a helyzetet.

Air France and Airbus cleared of involuntary manslaughter over 2009 crash https://t.co/FPrr5LLvqO